Lo sfruttamento delle suore

Terremoto - Anac : “Cantieri delle casette affidati a ditte senza certificati antimafia. Sospetto sfruttamento di lavoro nero” : Pre senza di “soggetti non autorizzati” nei cantieri. Dove peraltro non è risultato reperibile “alcun dipendente” delle due ditte affidatarie dei lavori, Cns e Kyneo Energy e Facility. Le quali non hanno superato i controlli antimafia, per cui manca la verifica della “assoluta estraneità da legami criminosi“. Quanto al personale trovato al lavoro , si trattava di personale della “Essegi Linoleum di ...

Spazio : la NASA punta allo sfruttamento delle risorse naturali della Luna per le future missioni : L’Agenzia spaziale statunitense sta sollecitando proposte per estrarre risorse naturali dalla Luna con cui produrre carburanti per future missioni o basi sul satellite: la NASA vorrebbe ricevere idee in riferimento all’utilizzo “in situ di risorse“, come l’estrazione di acqua, anidride carbonica e altre sostanze grazie alle quali è possibile ridurre i costi delle missioni spaziali. Gli studi proposti devono ...