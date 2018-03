LIVE Allerta meteo a Modena e provincia Pericolo gelicidio chiuso casello Modena Nord

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo Italia - avanza lo scirocco : Palermo vola a +23°C - Sardegna avvolta dalla sabbia del Sahara. Gelicidio al Centro - neve forte al Nord [LIVE] : 1/12 ...

Allerta Meteo - Italia paralizzata : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve in tantissimi Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Nuovo peggioramento sull’Italia tra stasera e domani: una grande nevicata colpirà il Centro/Nord, e seguirà nelle Regioni del Centro il pericolosissimo fenomeno del gelicidio mentre al Sud soffierà impetuoso il vento di scirocco. Ecco le previsioni dettagliate di MeteoWeb: Allerta Meteo, il BURIAN saluta col botto: terribile mix per l’arrivo dello scirocco, bomba di neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì ...

Allerta Meteo Burian : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve - ecco dove [ELENCO LIVE] : L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo. Il Burian proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Nella prossima notte, a iniziare già dalle ore serali, si attuerà l’azione più gelida di questa fase, soprattutto al centro/nord. A permetterla sarà una interazione tra aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico e quella gelida ...

Allerta Meteo Burian : Mercoledì 28 Febbraio scuole chiuse a Napoli - Bari - Cuneo - Rimini - Riccione - Potenza - Matera e molti altri Comuni [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Napoli - Potenza e in molti altri Comuni anche Mercoledì 28 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. Le scuole in alcuni Comuni saranno chiuse anche domani Mercoledì 28 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Roma - Pescara - Ancona e in molti altri Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: un’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta già facendo piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Molte saranno le scuole chiuse Lunedì 26 Febbraio e Martedì 27 Febbraio in vista del Burian in arrivo, con nevicate fin in pianura soprattutto nelle Regioni del Centro. Ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato ...

Allerta Meteo - il Burian congela l’Italia : la NEVE imbianca anche Genova - Firenze e Livorno - grande attesa a Roma e Napoli [LIVE] : 1/36 ...

Allerta Meteo - il BURIAN irrompe su Trieste : bora impetuosa e temperature in picchiata da Nord/Est [LIVE] : irrompe il BURIAN sul Nord/Est dell’Italia nella notte: Trieste è piombata a -1,5°C con un impetuoso vento di bora che soffia in città con raffiche di 80km/h. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia farà molta fatica a portarsi sopra lo zero per i prossimi quattro giorni. E le temperature stanno crollando su tutta la pianura Padana orientale, dove abbiamo 0°C a Udine, Gorizia e Monfalcone, +1°C a Treviso e Pordenone, +2°C a Venezia, Padova ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente ...

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...