Leu | da Boldrini irrompe gen Pappalardo Lei | non fai paura

Boldrini casalinga muta che invita a votare Leu : sembra un fake ma è reale : Fermi tutti. Delle due l'una: o Laura Boldrini è un fake di se stessa oppure chi le cura la comunicazione è un leghista in incognito. La presidente della Camera ha postato su Facebook un video in cui invita a votare per Liberi e Uguali. Settanta secondi che fanno strabuzzare gli occhi a chi ha ascoltato e creduto per anni al suo sempiterno e ostentato femminismo. Location del set? La cucina. Lei in piedi, con uno scialle rosso, gira la Moka ...

LAURA BOLDRINI - ELEZIONI 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader Leu attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Elezioni : Boldrini - primo impegno Leu ridurre disuguaglianze : Roma, 26 feb (AdnKronos) – ‘L’impegno fondamentale di Liberi e Uguali è quello di ridurre le disuguaglianze, che significa innanzitutto lavoro buono per i giovani e per le donne”. Lo dice a Tgcom24 Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali. L'articolo Elezioni: Boldrini, primo impegno Leu ridurre disuguaglianze sembra essere il primo su Meteo Web.

Boldrini : Pd e Fi prove d'intesa. Martina replica a Boldrini : Leu che aiuta la destra : "Ci sono guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi, il che fa pensare male. Pd e FI non si sfiorano neanche nel dibattito pubblico, ai maligni fa pensare che ci sia già un'alleanza". Così Laura Boldrini, parlando a Circo massimo su Radio Capital. "Ci fa pensare che questo voto utile di cui parla il Pd sia per un'alleanza tra Renzi e Berlusconi. Mi sembra che in questa campagna elettorale ci siano delle prove ...

Boldrini : 'Tra Berlusconi e Renzi prove di alleanza'. Martina : è Leu che aiuta la destra : ... fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, vuole dire che in Italia la politica non è presa seriamente e fa pensare, eppure sono una delle ...

Milano - Boldrini (Leu) davanti al murales antifascista : “I gruppi neofascisti vanno sciolti. Non c’è posto per loro” : “Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti”. Lo ha detto il presidente della camera Laura Boldrini davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano ‘fucina’ antifascista del capoluogo lombardo L'articolo Milano, Boldrini (Leu) davanti al murales antifascista: “I gruppi neofascisti vanno sciolti. Non c’è posto per loro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni : Monastra (Leu) - Salvini ossessionato da Boldrini : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei". Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uni

Elezioni : Monastra (Leu) - Salvini ossessionato da Boldrini : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei”. Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uninominale per la Camera di Palermo centro. “Il leader leghista continua ad attribuire all’onorevole Boldrini la ...

LAURA BOLDRINI SGOZZATA E DECAPITATA/ Post Facebook e foto choc : individuato l’autore - Leu contro Salvini : “LAURA BOLDRINI SGOZZATA da un nigeriano”, foto choc e DECAPITATA su Facebook. Raid Macerata, LeU e Grasso contro il razzismo e la Lega nord. Presidente Camera, "Salvini maestro d'odio"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:45:00 GMT)

La Boldrini apre all'utero in affitto - ma è scontro interno a Leu : La politica delle donne - ha detto la Strazzeri - si è sempre contraddistinta per pratiche che non autorizzano a rappresentare tutte le donne, in ogni contesto, incluso quello dei Partiti. Sebbene io ...

Elezioni - Boldrini - Leu - : 'Turpiloquio di Salvini non è politica - italiani meritano di più' : Matteo Salvini si deve scusare con gliitaliani perché le sue sparate sul razzismo fanno il giro del mondo'. Lo dice Laura Boldrini , Leu, al...

Leu - Sfida Grasso-Boldrini : la veritàNessuna pregiudiziale verso il M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it

Una poltrona per due in Leu Sfida Grasso-Boldrini : la verità Sfuma l'ipotesi di un'intesa con M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it

Pd-Leu - intesa sul voto nel Lazio Zingaretti sarà candidato unico Grasso-Boldrini : è tregua (per ora) : "In questi giorni ho portato all'attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall'Assemblea dei delegati di Liberi e Uguali del Lazio sul profilo politico e sui punti programmatici in tema di sanita', mobilita', ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. "Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra, pertanto "Liberi e Uguali" sosterra' la candidatura di ...