LeU corrente esterna del Pd M5S ormai i moderati della City Cremaschi | la

"Per il M5S la prima parola è legalità. Per noi, invece, è giustizia sociale. Si tratta di una differenza vera, sostanziale. Noi rappresentiamo un fattore che nel Paese non c'è più e che serve: una Sinistra reale del popolo sfruttato e oppresso che deve essere presente nelle istituzioni per migliorare l'Italia. Come? Mettendo al centro il lavoro: più Stato e meno mercato nell'economia e ristrutturazione del debito". Giorgio, ex segretario nazionaleFiom e ora candidato (a Bologna nell'uninominale e capolista a Napoli Nord nel proporzionale) di Potere al Popolo spiega ad Affaritaliani.it perché la "vera forza di rottura in queste elezioni è la sua e non il M5S".