Lega Pro | chiesto il rinvio delle gare dell’Arezzo | i dettagli

'Se non votate per la Lega...'. Salvini - profezia-cataclisma : a chi regaleremo l'Italia : Matteo Salvini ha escluso che dopo il voto ci possa essere un ' tradimento ' nel centrodestra, ma ha aggiunto che 'con Silvio Berlusconi bisogna stare sempre vigili , ci vogliono quattro occhi'. '...

Lega Pro e Aic rinviano Olbia-Arezzo e non è finita : Olbia-Arezzo non si gioca. La partita, per la situazione dell'Arezzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Come riporta il comunicato della Lega Pro: "Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e ...

Livorno - Lega organizza comizio a teatro. Lavoratori scioperano per protesta : “Candidato xenofobo e omofobo” : I Lavoratori del comparto tecnico del Teatro Goldoni, il più importante di Livorno, hanno deciso di scioperare per protestare contro un comizio della Lega organizzato proprio al Goldoni, a cui ha partecipato anche Lorenzo Gasperini, candidato alla Camera per la Lega a Livorno e Pisa. “Nel corso degli anni e anche durante questa campagna elettorale abbiamo avuto in teatro candidati di qualsiasi formazione politica” afferma Michele ...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre Quota 41 e Quota 100 - le proposte della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Oltre Quota 41 e Quota 100, le proposte della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 marzo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Investimenti e 'Legalizzazione' +Europa presenta il programma : Il sottosegretario agli esteri prende poi spunto da un fatto di cronaca per rispolverare un vecchio cavallo di battaglia dei Radicali, quello dell'antiproibizionismo: "Abbiamo visto recentemente una ...

Milano : Cecchetti (Lega) - giuste proteste cittadini su autovelox : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - "I cittadini fanno bene a protestare. È arrivato il momento di dire basta a queste persistenti vessazioni nei confronti degli automobilisti. L’installazione indiscrimata di autovelox non ha nessuna motivazione 'educativa' ma solo quella, brutale, di fare cassa. Sala e i

La fine dell’ora Legale - la proposta a Strasburgo : L’8 febbraio il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la soppressione del “principio” per il quale vine effettuato il Cambio dell’ora in due periodi dell’anno. La fine del cambio di orario è stata provvisoriamente registrata con una maggioranza di 384 voti su 549 votanti (a cui si aggiungono i 153 deputati contro la soppressione del cambio di orario e le 12 astensioni). Fino ad oggi gli europei ...

Legambiente : Cinque proposte green per rilanciare l’Italia! : Per rilanciare l’Italia, creare lavoro e rendere l’economia più competitiva e orientata alla salvaguardia dell’ambiente, Legambiente ha presentato ai candidati politici di tutti gli schieramenti un pacchetto di sfide e idee green per la prossima legislatura. Ecco le Cinque proposte dell’associazione ambietalista che guardano al futuro, alcune delle quali sono a costo zero senza creare debito o determinare un aumento ...

Lezioni di "Legalità economica" agli studenti della provincia di Cuneo : In questi giorni prende il via la sesta edizione del progetto "Educazione alla legalità economica", attraverso il quale migliaia di studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Leganes Liga 28-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Leganes, 26^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 21:30. Simeone si affida ancora a Gameiro accanto a Griezmann, mentre tra gli ospiti ancora Amrabat unica punta. E’ una sfida che sulla carta ha ben poco da dire in questo 26esimo turno infrasettimanale di Liga Spagnola, ma in realtà la sfida tra l’Atletico Madrid di Simeone ed il di Garitano. Al Wanda Metropolitano è pressoché ...

Wanda Nara e Icardi - pronta la battaglia Legale contro gli 'inventori' dello scandalo sessuale : battaglia a colpi di carte da bollo: Mauro Icardi e Wanda Nara non ci stanno e depositano denunce-querele a tutela della loro reputazione. È la stessa Wanda a darne notizia con un tweet sul proprio ...

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Casapound : pronti a sostenere Salvini premier. Leader Lega : dopo il 5 incontro tutti : "Se c'è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea e che blocca l'immigrazione che sono i tre punti principali del nostro programma siamo pronti a sostenerlo", ha spiegato Di Stefano. Toti: basta giocare a risiko. Bussolati (Pd): Carroccio appoggiato da chi si ispira al fascismo

Maltempo - Protezione Civile : il Comitato Operativo segue l’evoluzione in colLegamento con le Regioni : Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, alla presenza dei rappresentanti delle Strutture Operative, ha fornito un quadro della situazione meteorologica in atto, caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature e verificato, in collegamento video con le Regioni interessate, eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale. Al momento le richieste di supporto arrivano ...