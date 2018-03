huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato - oscarvalle1984 : RT @HuffPostItalia: L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato - Carmenr39892097 : RT @HuffPostItalia: L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato - HuffPostItalia : L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato -

(Di venerdì 2 marzo 2018) C'è una soglia psicologica che il quartier generale di Luigi Di Maio ha compulsato fino a stamattina. È quella che vede il 3 come prima cifra del risultato elettorale del Movimento 5. Raccogliere il 28, 29% sarebbe un ottimo risultato. Permetterebbe di affermarsi come prima forza politica del paese, sarebbe spendibile come una vittoria. Ma superare il 30 avrebbe un. Primaa gran chiusura a piazza del Popolo il leader 5ha partecipato a due trasmissioni televisive, ne ha registrate altre due. Poi si è chiuso con lo staff al gran completo nel quartier generale di via Piemonte. Raccontano di un clima di grande euforia dopo la presentazionea squadra dei ministri di giovedì, che considerano un successo. Ma anche di grande concentrazione nel limare il discorso serale.Lascia la chiusura a Beppe Grillo, e sale sul palco prima ...