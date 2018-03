L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato : C'è una soglia psicologica che il quartier generale di Luigi Di Maio ha compulsato fino a stamattina. È quella che vede il 3 come prima cifra del risultato elettorale del Movimento 5 Stelle. Raccogliere il 28, 29% sarebbe un ottimo risultato. Permetterebbe di affermarsi come prima forza politica del paese, sarebbe spendibile come una vittoria. Ma superare il 30 avrebbe un effetto dirompente. Prima della gran chiusura a piazza del ...