Lean Launcher diventa disponibile nel Play Store

Lean Launcher si aggiorna alla versione 0.2.0 con diverse nuove opzioni : Lean Launcher si aggiorna alla versione 0.2.0 portando diverse nuove opzioni per personalizzare il vostro smartphone e qualche miglioramento: diamo un'occhiata al changelog del Launcher , che prende il suo aspetto molto "stock" da Rootless Pixel Launcher e Pixel Launcher . L'articolo Lean Launcher si aggiorna alla versione 0.2.0 con diverse nuove opzioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lean Launcher aggiunge alcune funzioni a Rootless Pixel Launcher : Se state cercando un nuovo Launcher per il vostro smartphone potete dare un'occhiata a Lean Launcher, un fork di Rootless Pixel Launcher al quale sono state aggiunte una serie di funzioni interessanti. Al momento è disponibile solamente in versione beta su Github. L'articolo Lean Launcher aggiunge alcune funzioni a Rootless Pixel Launcher è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.