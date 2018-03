Le scarpe più belle della Settimana della moda di Parigi

Sabrina Impacciatore : «L'acquisto più caro che ho fatto? Un paio di scarpe» : L?abbiamo vista alla conduzione del Dopo Festival a Sanremo. E la potete vedere al cinema in A casa tutto bene. Noi abbiamo incontrato Sabrina Impacciatore alla sfilata FW 18-19 di Ermanno...

Sfilate di Milano : le scarpe più belle : Le scarpe che indosseremo per l’Autunno/inverno 2018-19 saranno principalmente sneakers e stivali. È questo il primissimo verdetto in diretta dalle Sfilate alla Milano Fashion Week, in programma fino al 26 febbraio. Ma non chiamiamoli banalmente «solo» stivali e sneakers, perché i designer sono riusciti a interpretarli in chiavi cool e inedite. LEGGI ANCHEMilano Moda Donna: da Gucci a Moschino il best of della seconda giornata Fendi fa ...

Sfilate di Londra : le scarpe più belle : Dopo New York è il turno della London Fashion Week, la più eclettica ed eccentrica di tutte le settimane della moda. Che cosa andrà di moda, secondo i designer britannici che hanno l’estro creativo nel dna? In fatto di scarpe sono i boots a farla da padroni in passerella. LEGGI ANCHELe borse più belle sulle passerelle di Londra Gareth Pugh li propone aderentissimi alla gamba, in pelle nera e con platform molto alta. Toga invece predilige ...