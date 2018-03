huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Le reazioni agli odori svelano le preferenze politiche (secondo la scienza) - Angelika1520 : RT @HuffPostItalia: Le reazioni agli odori svelano le preferenze politiche (secondo la scienza) - HuffPostItalia : Le reazioni agli odori svelano le preferenze politiche (secondo la scienza) - AttilioParrotta : Le reazioni agli odori svelano le preferenze politiche. -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il nostro 'naso' può rivelare molto anche delle nostre. Chi rimane facilmente disgustato ddel corpo, come sudore e urine, è anche più attratto dai leader politici autoritari, che sopprimono le proteste e tengono i diversi gruppi separati. Una reazione che potrebbe venire dall'istinto profondo di evitare malattie infettive,uno studio dell'Università di Stoccolma e quella della Magna Grecia di Catanzaro."C'è un forte legame tra quanto forte è il disgusto per questo tipo die il desiderio di avere un leader simile a un dittatore, che possa sopprimere le proteste dei movimenti radicali", commenta Jonas Olofsson. Il tipo di società che ne deriva in questo caso riduce infatti i contatti tra i vari gruppi, ognuno dei quali rimane al suo posto, "riducendo, almeno in teoria, il rischio di ammalarsi". ...