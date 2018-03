Le reazioni agli odori svelano le preferenze politiche (secondo la scienza) : Il nostro 'naso' può rivelare molto anche delle nostre preferenze politiche . Chi rimane facilmente disgustato d agli odori del corpo, come sudore e urine, è anche più attratto dai leader politici autoritari, che sopprimono le proteste e tengono i diversi gruppi separati. Una reazione che potrebbe venire dall'istinto profondo di evitare malattie infettive, secondo uno studio dell'Università di Stoccolma e quella della ...

Champions Juve - le reazioni dopo il pari con il Tottenham : 'A Londra sarà battaglia - ora testa al derby' : All'indomani del pareggio della Juventus contro il Tottenham, nell'andata degli ottavi di Champions, in casa bianconera è arrivato il momento di riflettere sugli errori commessi e come correggerli in ...