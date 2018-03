Le meccaniche di combattimento al centro del nuovo trailer di Valkyria Chronicles 4

Le meccaniche di combattimento di Hokuto Ga Gotoku si mostrano in nuovi trailer : Nonostante il nuovo titolo dedicato all'amato Kenshiro sia per il momento previsto solamente per il mercato giapponese, i fan del celebre manga e anime saranno felici di sapere che SEGA ha rilasciato nuovi trailer per il suo Hokuto Ga Gotoku, dopo l'ultimo video di gameplay pubblicato il mese scorso.Il publisher, infatti, ha rilasciato tre nuovissimi trailer del suo imminente Hokuto Ga Gotoku, nei quali possiamo dare un'occhiata al mix di ...