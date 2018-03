Lazio | Tare | ' De Vrij non andrà alla Juventus Il mio rimpianto? Pastore'

Lazio - Tare : 'de Vrij - Milinkovic - Buffon - futuro di Inzaghi : tutti i retroscena' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

Lazio - Patric : 'C'è una finale da conquistare'. Luiz Felipe : 'Pronti alla battaglia col Milan' : La caccia alla quarta finale di Coppa Italia in cinque anni è iniziata. Per raggiungerla la Lazio dovrà superare il Milan, questa sera all'Olimpico , ore 20:45, , nella semifinale di ritorno. Lo 0-0 ...

Lazio - ecco il retroscena : Tare e Lotito a cena con Mendes per Milinkovic? : E dietro potrebbe esserci lo zampino dell'agente più potente al mondo... L'OFFERTA INCREDIBILE E Mendes - Ci sarebbe il potentissimo Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo e Mourinho, ...

Lazio : Tare - pochi 70 mln per Milinkovic : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Alle voci che danno Milinkovic Savic sulla strada per Madrid, sponda Real, il ds della Lazio Igli Tare ha risposto così: "Non penseremo al mercato fino a fine stagione: dobbiamo ...

Lazio - Tare : 'Per Milinkovic 70 milioni non basterebbero.Dal Real Madrid nessun segnale' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Luiz Felipe titolare per pensare già al dopo De Vrij? Assolutamente no, è un giocatore che è cresciuto molto, anche più di quanto ci ...

Tare spaventa la Lazio : “trattenere Milinkovic-Savic? Ecco cosa dico” : “In estate abbiamo ricevuto e rifiutato un’offerta da 70 milioni per Milinkovic-Savic. Noi vogliamo fare della Lazio un punto di arrivo per i giocatori ma serve ancora crescere molto, è il nostro obiettivo. Le cessioni, se ci saranno, saranno per sostenere la società. “. Queste le parole del ds Igli Tare rilasciate a Premium sport prima della gara odierna della Lazio. Il dirigente sa bene che in estate arriveranno assalti per ...

Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare : prima Roma - Lazio e Inter : Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno L'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Europa League - Milan-Arsenal : prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev : è ora di diventare grandi! : Europa League, Milan-Arsenal: prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev: è ora di diventare grandi! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Europa League, Milan-Arsenal- Un sorteggio poco clemente con i rossoneri, leggermente più agevole per la Lazio di Simone Inzaghi. L’ambiente rossonero non fa drammi e si prepara al grande match. Cariche di positività le ...

Sorteggio Europa League : le squadre da evitare per Milan e Lazio - alle 13 la diretta [LIVE] : Sorteggio Europa League, il grande giorno è arrivato. Dopo l’intensa serata di ieri, nella quale è stato definito il novero di squadre partecipanti agli ottavi di finale, quest’oggi sarà la volta del Sorteggio al quale parteciperanno Milan e Lazio. La competizione entra nel vivo ed oggi all’ora di pranzo ci sarà il Sorteggio per definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Infatti alle ore 13 presso la Casa del Calcio ...

Lazio - Tare : "De Vrij? E' serio - ma il suo entourage è stato scorretto" : Il ds biancoceleste non nasconde l'amarezza per il fallimento della trattativa per il rinnovo del difensore olandese