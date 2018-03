Lazio | agente Milinkovic | ' È più forte di Pogba | può lottare per il Pallone d' Oro'

Lazio - agente Luis Alberto : "A Roma è felice" : Il procuratore del giocatore spiega: "La Lazio ha subito rispedito al mittente tutte le offerte perché punta molto su di lui"

Luis Alberto - l’agente : “È molto felice alla Lazio. Sogna il Mondiale - magari con Callejon” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Domani sera, al San Paolo, gli azzurri ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi. Tra i biancocelesti più temibili c’è senza dubbio Luis Alberto, fantasista spagnolo affermatosi nella prima parte di stagione. Alvaro Torres, agente del calciatore, ha parlato della crescita del suo assistito ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’: […] L'articolo Luis Alberto, l’agente: “È molto ...

Luis Alberto - l’agente : “È molto felice alla Lazio. Sogna il Mondiale - magari con Callejon” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Domani sera, al San Paolo, gli azzurri ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi. Tra i biancocelesti più temibili c’è senza dubbio Luis Alberto, fantasista spagnolo affermatosi nella prima parte di stagione. Alvaro Torres, agente del calciatore, ha parlato della crescita del suo assistito ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’: […] L'articolo Luis Alberto, l’agente: “È molto ...

L’agente di Luis Alberto svela : “Futuro lontano dalla Lazio? In estate…” : Luis Alberto ha rinnovato da poco il contratto con la Lazio fino al 2022. Lo spagnolo in questa stagione è esploso definitivamente attirando su di sè l’attenzione di numerosi top club. In estate il club biancoceleste dovrà resistere agli assalti delle big, intanto l’agente dell’ex Liverpool ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha fatto un punto sul futuro del giocatore: “Non sono a conoscenza dell’interesse di ...

Inter - la riveLazione dell’agente di Skriniar : “rifiutata un’offerta monstre. Via a giugno? Ecco cosa dico” : Skriniar è stato sicuramente l’acquisto più azzeccato dall’Inter nella scorsa campagna acquisti. Il difensore slovacco sta vivendo una stagione davvero straordinaria e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei. L’agente dell’ex Sampdoria ha rivelato che l’Inter ha rifiutato un’offerta monstre per il giocatore. Ecco le sue dicharazioni ai microfoni di ‘Sport’: “Sapevo ...

Younes-Napoli? L’inattesa riveLazione dell’agente : “c’è anche l’Inter” : Amin Younes tiene col fiato sospeso i tifosi dell’Ajax e non solo. Sono diversi infatti i club che ambiscono ad acquistare il giovane talento tedesco in questa finestra invernale di mercato, come rivelato dall’agente del calciatore. Nicola Innocentin, interpellato da Telegraaf, ha infatti rivelato: “L’Ajax ha ricevuto una offerta di dieci milioni di euro dallo Swansea, ma questo non era un club nel quale, dal punto di ...

Calciomercato Lazio - l’agente di Luis Alberto fa un punto sul futuro : i dettagli : Calciomercato Lazio – Luis Alberto è la vera riveLazione di questo campionato della Lazio. Lo spagnolo è esploso e in questa prima parte di stagione ha attirato su di sè l’attenzione di numerosi club, rimasti colpiti dalle sue qualità. L’agente dell’ex Liverpool, Alvaro Torres, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha voluto però rassicurare i tifosi biancocelesti circa il futuro del fantasista: ...

Luis Alberto - l'agente : 'Possibile il rinnovo con la Lazio. Lo voleva Monchi - alla Lazio grazie a Patric...' : Chi è sempre stato vicino all'attuale numero 18 della Lazio è il suo agente Alvaro Torres, che ha raccontato il mondo di Luis Alberto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. "Ci siamo conosciuti a ...