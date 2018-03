Lavoriamo come 150 anni fa ma ora l' aceto è più buono

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018)si racconta unbalsamico? Semplice: è «quel» balsamico che si racconta da solo. Dentro botti che hanno secoli e che regalano sentori e gusti che non hanno pari. «Ed è una storia che piace perché siamo la più antica acetaia del mondo», rivela Claudio Stefani Giusti, 44, laurea in ingegneria gestionale, da dodicirientrato nell'azienda di famiglia per portare la sua esperienza internazionale.«Quando mio padre mi ha chiamato, dodicifa, e mi ha proposto di entrare in azienda, perché altrimenti la Giusti sarebbe passata di mano, ho capito che sarebbe stata una sfida. Mi piaceva il fatto di vivere e promuovere qualcosa di modenese ma anche di nobile. Da quando sono arrivato ho reso l'azienda visitabile. Aperta a tutti, sette giorni su sette, compresi i giorni di festa. Dodicifa ho cominciato io stesso ...