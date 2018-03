Lavoriamo come 150 anni fa ma ora l'aceto è più buono : come si racconta un aceto balsamico? Semplice: è «quel» balsamico che si racconta da solo. Dentro botti che hanno secoli e che regalano sentori e gusti che non hanno pari. «Ed è una storia che piace perché siamo la più antica acetaia del mondo», rivela Claudio Stefani Giusti, 44 anni, laurea in ingegneria gestionale, da dodici anni rientrato nell'azienda di famiglia per portare la sua esperienza ...