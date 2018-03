Latina | la telefonata tra Capasso e la figlia Alessia | ' Papà | lo so che non mi faresti

Strage Cisterna di Latina/ Telefonata choc tra Luigi Capasso e la figlia : "papà non ti farebbe mai del male" : Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:20:00 GMT)

Latina - la telefonata tra Luigi e la figlia : "Papà - so che non mi faresti del male..." : La telefonata risale a poco prima di Natale quando l'uomo invitò le figlie al Parco Incantato di Ariccia. La moglie, tra le altre cose, gli disse: "Avevi tutto, due figlie intelligenti una moglie che ti stra-amava e tu hai rovinato tutto. Per 16 anni mi hai maltrattato, picchiato e tradito".

Strage di Latina - in esclusiva la telefonata tra Luigi e la moglie : 'Alle nostre figlie non farei mai del male' : "Tutti sappiamo la verità, io sarei la persona più felice del mondo se tu ti curassi, e diventassi un uomo e un padre migliore, ma tanto so che dallo psicologo non ci vai. Avevi tutto, due figlie ...

