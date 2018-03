Lanciatori | Orion | pronta la rampa di accesso per gli astronauti

meteoweb.eu

: RT @ASI_spazio: #Orion, pronta la rampa di accesso per gli #astronauti @NASA_Orion - AtomicAndrea : RT @ASI_spazio: #Orion, pronta la rampa di accesso per gli #astronauti @NASA_Orion - NASA_Orion : RT @ASI_spazio: #Orion, pronta la rampa di accesso per gli #astronauti @NASA_Orion - globalistIT : #Globalscience, il canale scientifico di Globalist, in collaborazione con Agenzia spaziale italiana -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Lo Space Launch System continua a prendere forma. Questa settimana è stata assemblata lache gliutilizzeranno per accedere alla capsulapoco prima del lancio. L’installazione – spiega Global Science – è stata eseguita al Kennedy Space Center e segna il completamento dei 17 dei 20 segmenti che forniscono l’, il carburante, l’alimentazione e altri servizi relativi alle procedure di lancio. Ladiè costituita da due elementi: la torre e la stanza di contenimento detta white room progettata per evitare che agenti contaminanti entrino nella navicella. Una volta pienamente configurato, Sls sarà in grado di affrontare missioni oltre l’orbita bassa terrestre e cislunare. Ladiè in grado di ruotare e allinearsi con il portellone die funge anche da uscita di emergenza per l’equipaggio e il personale Nasa in caso ...