L' albero genealogico con 13 milioni di parenti

Per la prima volta - il più ampio albero genealogico digitale dell’umanità : Foto: Pixabay Il più grande albero genealogico digitale è stato realizzato oggi da un gruppo di ricercatori statunitensi, che ha analizzato i profili pubblici di milioni di utenti registrati su una piattaforma dedicata, ricostruendone le linee familiari attraverso varie generazioni. Il set di dati ottenuto oggi dagli scienziati fornisce informazioni su matrimoni, migrazioni, rapporto fra legame genetico e longevità delle famiglie ...

Albero genealogico, non ha radici ma le racconta al meglio, racconta le radici delle persone, i loro antenati. Questo è il nome infatti con cui si indica l'elenco completo degli avi, è una rappresentazione grafica, per essere più precisi, a forma di Albero, più o meno stilizzata, che mostra i rapporti familiari tra individui. Di solito lo si crea o lo si ricerca della propria famiglia o di un personaggio famoso.