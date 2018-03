La versione Switch di Naruto Shippuden | Ultimate Ninja Storm Trilogy si mostra nel

Bayonetta per Switch è la versione console definitiva? - analisi comparativa : Abbiamo già analizzato Bayonetta 2 su Nintendo Switch, giungendo alla conclusione che anche se i lievi upgrade grafici rispetto alla versione Wii U erano benvenuti, era la performance che ci aveva impressionato maggiormente in questo porting, caratterizzato da un gameplay più vicino ai 60 frame al secondo bloccati. Tenendo questo a mente, ci sorprende poco trovarci nella stessa situazione con il primo capitolo della serie ma la differenza questa ...

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per mobile potrebbe spianare la strada a una versione per Switch : Mentre poco tempo fa un video ci mostrava la versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds, prevista per il mercato cinese, ecco che arrivano interessanti novità da Digital Foundry che, analizzando il titolo, ha comunicato che un porting per Switch in questa modalità non sarebbe affatto impossibile.PUBG per dispositivi mobile, come probabilmente saprete, è stato piuttosto ridimensionato dal punto di vista tecnico proprio per poter girare su ...

Sempre più vicina la versione Switch di Little Nightmares? : Già dallo scorso mese di gennaio si vociferava una possibile versione Switch di Little Nightmares, l'affascinante puzzle-platform recensito tempo fa sulle pagine di Eurogamer.it inizialmente non previsto per l'ibrida di Nintendo.Oggi arrivano ulteriori indiscrezioni, riportate da Wccftech, che vorrebbero Little Nightmares in arrivo su Switch: il titolo è, infatti, comparso nel curriculum di un dipendente di Engine Software che conferma di essere ...

Payday 2 : un nuovo video mostra la versione Switch : Sul finire dello scorso anno i responsabili di Payday 2, Overkill Software, avevano reso nota la data di uscita ufficiale del gioco per Nintendo Switch.Lo shooter cooperativo arriverà tra pochissimo sull'ibrida, ovvero domani, 23 febbraio e, in vista del lancio, ecco che GoNintendo riporta un interessante filmato della durata di circa 20 minuti che ci permette di vedere Payday 2 in azione su Switch:Che ne pensate?Read more…

EA non ha nulla da annunciare su una versione Switch di Burnout Paradise Remastered : Poco tempo fa EA ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Burnout Paradise Remastered per PS4, Xbox One e, più avanti, anche per PC. Ultimamente la compagnia è intervenuta a chiarire la questione delle microtransazioni che, a quanto pare, non saranno presenti nel gioco.Ma EA, come segnala Nintendolife, è stata anche interpellata da Polygon sulla possibile versione per Switch e, al riguardo, ha comunicato che non esistono annunci su un eventuale ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di The Lost Child : NIS America ha annunciato che The Lost Child riceverà una versione Nintendo Switch insieme alle già annunciate versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.The Lost Child, confermato in uscita per l'occidente, è un RPG a turni dungeon crawling creato dal designer di El Shaddai: Ascension of the Metatron, Takeyasu Sawaki, ambientato nell'universo di El Shaddai Come segnala Dualshockers, Il titolo racconta la storia di Hayato Ibuki che si trova ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : un retailer spagnolo ne mette a listino la versione Switch : La Crash Bandicoot N.Sane Trilogy è arrivata sul mercato a giugno del 2017 tra l'acclamazione dei fan, che hanno però potuto giocare il remake dei tre capitoli della serie esclusivamente su PS4. Fin dal lancio le voci su possibili altre versioni del gioco si sono moltiplicate, ma a quasi un anno dall'uscita queste non hanno ancora trovato una conferma da parte di Activision.A dare nuova linfa alle speranze dei fan ci ha pensato il retailer ...

Dark Souls Remastered : Virtuos si sta occupando dello sviluppo della versione Switch? : L'annuncio di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct dello scorso mese è stata un'altra graditissima sorpresa per tutti gli utenti della console ibrida della grande N, ma, fino a questo momento, ancora non è stato comunicato lo studio che si occuperà dello sviluppo.Stando alle ultime informazioni emerse in rete e riportate da Mynintendonews, il team di sviluppo al lavoro su Dark Souls Remastered per Switch è ...

Alle 17 non perdete la diretta con la versione Switch di Bayonetta : Come sappiamo Bayonetta 3 sarà un'esclusiva di Nintendo Switch ma prima di scoprire quando questo terzo capitolo sarà effettivamente disponibile possiamo ingannare l'attesa con i primi due giochi della serie.Bayonetta sarà disponibile su Switch a partire dal 16 febbraio e per ingannare l'attesa abbiamo deciso di proporvi proprio una diretta dedicata a questa particolare versione del gioco. Come si comporta Bayonetta sull'ibrida della grande ...

Hello Neighbor : ecco un nuovo trailer della versione per Switch e PS4 : In occasione di un livestream tinyBuild Games ha approfittato dell'occasione per mostrare un nuovo teaser trailer per il loro survival horror Hello Neighbor.Come riporta Dualshockers, nel gioco dovremo entrare di nascosto nella casa del nostro vicino e raggiungere il seminterrato per scoprire un oscuro segreto. Nel gioco l'intelligenza artificiale si adatterà in base al nostro comportamento, quindi potremo trovare una trappola posizionata sul ...

In Giappone Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch ha venduto più della versione PS4 : La versione PS4 di Dragon Ball Xenoverse 2 è stata pubblicata con un anno di anticipo rispetto a quella per Nintendo Switch, eppure come ci racconta Mynintendonews quest'ultima versione ha venduto più di quella per la console Sony.Il gioco per Switch ha piazzato 110.217 copie mentre quella PS4 ne ha vendute 108.227.Il gioco per Switch si appresta inoltre a battere anche le vendite del primo capito di Xenoverse uscito per PS3. Cosa ne pensate di ...

Shu - La versione Switch del coloratissimo platform Recensione - SpazioGames.it : Va detto, però, che questa versione Switch propone un sesto mondo precedentemente inedito, che porta il totale dei livelli a ventuno, e che il prezzo richiesto , inferiore ai nove euro al momento di ...

Una versione Nintendo Switch di South Park : Scontri Di-Retti in arrivo? : South Park: Scontri Di-Retti è stato elencato da alcuni rivenditori anche per Nintendo Switch, per quanto mancino conferme ufficiali da parte degli sviluppatori.Come riporta Nintendoeverything, Amazon Mexico mostra in catalogo la versione Switch del gioco uscito epr PS4, Xbox One e PC, pur in mancanza di un annuncio ufficiale. Si potrebbe dunque trattare di un semplice errore, ma ignorare una simile cosa non è facile.Amazon Mexico indica che la ...