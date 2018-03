La Var ai Mondiali di Russia : atteso il sì dell'Ifab : A Zurigo il vertice per la decisione finale. Via libera anche alla quarta sostituzione , ma solo ai tempi supplementari, . E la Var ci sarà anche nella Liga spagnola

Novità ai Mondiali di Russia - ci sarà un Var anche per i medici : Per i prossimi Mondiali di Russia ogni Nazionale avrà un medico che potrà valutare l'entità di un infortunio da uno schermo, esattamente come gli arbitri. L'articolo Novità ai Mondiali di Russia, ci sarà un Var anche per i medici è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rosetti annuncia : Il Var ai Mondiali in Russia? Probabile : Roberto Rosetti è stato uno degli arbitri più bravi e stimati del nostro campionato. L'ex fischietto di Torino, attualmente, è il supervisore del progetto del Var in Italia. Ai microfoni di Radio Anchi'Io Sport, il 50enne piemontese ha promosso l'utilizzo della moviola in campo: "Il progetto Var in Italia sta procedendo in modo positivo. Anche ieri si sono verificate due situazioni oggettive di fuorigioco ed in entrambe ...

Calcio - Mondiali 2018 con il Var? Moviola in campo vicinissima alla Russia - il 3 marzo l’ufficialità : Ormai è quasi sicuro che il VAR sarà presente ai Mondiali 2018 di Calcio. La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, dovrebbe dunque essere la prima a poter beneficiare della cosiddetta Moviola in campo. I test svolti a Zurigo nella giornata di ieri sembrano aver promosso l’utilizzo della tecnologia durante l’evento più importante ma la conferma ufficiale arriverà solo il 3 marzo quando a Zurigo si terrà ...

