La tv in streaming è in 250 milioni di case | Italia ventesima con 8%

(Di venerdì 2 marzo 2018) Sono 250lenel mondo in cui si paga l'abbonamento ad un servizio di contenuti audiovisivi in, come Netflix o Amazon Video. A dirlo è uno studio di Strategy Analytics, secondo cui gli il numero di abbonamenti a fine 2017 ha raggiunto i 345, con diverse famiglie che quindi hanno sottoscritto più di un servizio. La cifra spesa ogni mese è in media di 9,46 dollari, il 5% in più rispetto al 2016. Gli analisti prevedono un trend in cr...