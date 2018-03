La sinistra non ha temi e idee Uniti solo contro il fascismo : Roma Onorevole Giorgia Meloni, che campagna elettorale è stata?«La più dura che ho mai fatto. Non è facile conciliare i ritmi con la maternità e con la necessità di girare tutte le regioni d'Italia in un mese. Mi sono imposta di tornare sempre a dormire da Ginevra, questo ha significato ritmi atroci e settimane scandite da aereo-treno-auto, dormendo magari tre ore o anche meno quando la bimba si svegliava».Dal punto di ...

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...

Renzi : 'Picchiare è da criminali - non da sinistra' : "Chi picchia un carabiniere o un poliziotto non è uno di sinistra ma è un criminale e merita di andare dentro e pagare fino all'ultimo giorno". Così si è espresso il segretario del Pd, Matteo Renzi, ...

Gentiloni : alcuni esponenti LeU sono di sinistra. Non cavalchino estremismi : Roma – Gentiloni: alcuni dirigenti di LeU li considero parte di sinistra del governo Roma – Di seguito le parole del premier Paolo Gentiloni, durante... L'articolo Gentiloni: alcuni esponenti LeU sono di sinistra. Non cavalchino estremismi su Roma Daily News.

Palermo - la sinistra si smarca "L'antifascimo non è violento" : E chiosa: ' Ma il neofascismo si batte con la politica e con la democrazia non con la violenza '. Grasso commenta dai social network: ' Palermo, Perugia, Roma: l'odio politico che sta divorando il ...

ELEZIONI / Errani - Liberi e Uguali - : io non sono cambiato e sono qui per ricostruire la sinistra : Per esempio, non è ancora chiaro fino in fondo che cosa è successo nel mondo del lavoro, sull'idea di lavoro, il senso, i diritti. Incontro giovani che sono lontani anche dalla consapevolezza che ...

Vasco Errani a Pierferdinando Casini : "Le radici non sono acqua - la sinistra sono io" : Vasco Errani è stato per 15 anni governatore dell'Emilia Romagna. Ora sta tornando a percorrerla passo passo in campagna elettorale perché si trova protagonista di una supersfida nel collegio di Bologna contro Pierferdinando Casini. Errani con Liberi e Uguali contro il suo passato, oggi rappresentato da uno storico democristiano.In un'intervista al Fatto Quotidiano, a Vasco Errani viene immediatamente richiesto di commentare le ...

Renzi : il centrodestra non avrà i numeri - ma sinistra aiuta Salvini : Sul tema della sicurezza infine, Renzi spiega: "Non dobbiamo avere incertezze, purtroppo in questa campagna elettorale non è facile parlarne. Pamela è stata uccisa in modo barbaro a Macerata, due giorni dopo Jessica è stata uccisa in modo altrettanto truce a Milano. A me non interessa il colore della pelle, se è nigeriano o milanese. A me interessa che quei due stiano in carcere"

Perché vietare il foie gras non è di sinistra : In attesa che qualcuno individui nel plancton il nuovo proletariato, sorge un sospetto: non è che questa politica animalista deriva dall'ostilità verso cibi tipicamente appannaggio dei ricchi? Una ...

Le liste minori nella coalizione di centro-sinistra non devono essere l’Avis del Pd : Anche alla luce della campagna elettorale finora svoltasi ci sembra sempre più evidente che l'area della ragionevolezza, del riformismo, di un ben inteso europeismo è costituita in modo prevalente dai partiti che sostengono il governo Gentiloni: il Pd, Civica Popolare guidata dalla Lorenzin, +Europa della Bonino, Insieme del PSI di Nencini e dei Verdi di Bonelli.Questa variegata area politica ha il suo reale punto di forza nel ...

ELEZIONI / "Insieme" in campo per favorire l'unità del centrosinistra che non si esaurisce nel PD : Le risposte date alla crisi globale - politica, economica, climatica e sociale - che ha colpito l'Italia e l'UE in questi anni, hanno destabilizzato la nostra democrazia e minato il benessere, l'...