La Repubblica del Kekistan | bufala che ha fatto gridare al neonazismo nella Lega

(Di venerdì 2 marzo 2018) Una burla, una presa in giro, uno scherzo, o come si dice nel gergo di internet una trollata. Questo è ciò che è accaduto ad un raduno dellaNord. Ma quello che spaventa di più, è la leggerezza con cui questo bluff si è trasformato in una vera e propria fake news, che va ad alimentare il clima politico rovente di questi giorni, troppo spesso sfociato in episodi di violenza che né i protagonisti dello scenario politico nostrano, né i mezzi di informazione sembrano in grado in grado di mitigare. La falsadelUna bandiera verde, che sembrava ricordare una bandiera nazista, delle K disegnate sopra, che di solito non promettono nulla di buono, e la stampa italiana è partita all’assalto. Sono infatti comparsi diversi articoli su giornali di estremo rilievo italiani (Corriere della Sera e La) che sottolineavano come alla manifestazione di Matteo Salvini, ...