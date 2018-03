La prova più dura della democrazia

Il Napoli a Cagliari prova la fuga : con una vittoria vola a più quattro : Il Napoli archivia l'impresa a metà di Lipsia e si rituffa nel campionato, con l'insidiosa trasferta di Cagliari (inizio alle 20.45). Complice il rinvio per neve di Juventus-Atalanta...

Fastweb Mobile annuncia più chiarezza - zero vincoli e un mese di prova gratis : Fastweb Mobile continuare a puntare tutto sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte telefoniche ed annuncia il terzo capitolo della campagna #nientecomeprima. Fra le novità anche un mese di prova gratuito per i clienti che volessero provare la rete 4G e 4G+ di Fastweb, senza vincoli o costi. L'articolo Fastweb Mobile annuncia più chiarezza, zero vincoli e un mese di prova gratis è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Robert Pattinson - sempre più sperimentale - ci (ri)prova con l’horror : Dal fantasy romantico al fantasy-horror: Robert Pattinson sembra non voler farsi mancare nulla da quando ha dismesso i panni del vampiro sexy e pop della saga Twilight, quasi fosse un passato da cui redimersi. Le sue scelte? Per lo più indie e sperimentali. Tranne l’ultima, che lo riporta al genere ma in chiave più classica e meno teen. L’attore è infatti appena entrato nel cast di The Lighthouse, nuovo progetto RT Features, scritto ...

Fear Factor : arriva la prova più inquietante e c'entra la sedia elettrica : ... grazie ai simpaticissimi commenti di Stefano Corti e Alessandro Onnis che fanno passare ogni paura! Fear Factor va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV. ph: mtv.

Gentiloni : 'Niente canone Rai per chi ha più di 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova di discesa ma Sofia Goggia è a pochi centesimi! Lindsey Vonn impressiona : È stata l’austriaca Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova della discesa libera femminile a PyeongChang 2018. L’austriaca è scesa con il pettorale numero 1 ed è andata a tutta, stampando il miglior tempo in 1’39″75. È stata una prova importante, perché a differenza di ieri le atlete hanno potuto provare il percorso integralmente, compreso l’ultimo salto, complice l’assenza di vento. Venier non si è ...

“Non resisto più”. Scatta il bacio. Ma pure la reazione dell’altra tronista. Uomini e Donne : succede tutto come un fulmine a ciel sereno - in esterna. E tornati in studio scoppia il caos - con Maria che prova a sdrammatizzare : “Tra donne capita…” : A Uomini e donne sta prendendo una piega inaspettata la telenovela che sta andando in scena al trono classico, quella tra le due troniste, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Che a un mese dall’arrivo nel programma di Maria ha finalmente gettato la maschera: si è dichiarato per Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci ...

Carceri - Legnini : auspico approvazione riforma al più presto : Roma, , askanews, - "auspico che la riforma del sistema penitenziario venga approvata al più presto, è una delle riforme più coraggiose, più meditate di questa legislatura e sarebbe davvero un vero ...

Belen e Iannone alle Maldive - prova di luna di miele fu... Dopo la separazione ritrovarsi è più dolce [FOTO] : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono alle Maldive dove stanno trascorrendo del tempo insieme Dopo una separazione dovuta ai rispettivi impegni di lavoro Dopo che Belen Rodriguez è stata a New York ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Vincent Kriechmayr sfreccia nella terza prova di discesa. Bene Dominik Paris - più indietro gli altri italiani : Ultimi ritocchi per i discesisti a PyeongChang 2018. La terza prova della discesa libera si è disputata in condizioni migliori rispetto a ieri, con il meteo che ha concesso una tregua, seppur parziale, rispetto alla giornata di venerdì. Il vento, però, rimane un’incognita importante in vista della gara di domenica (ma le previsioni parlano di un miglioramento), quella che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a queste Olimpiadi ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vincent Kriechmayr il più veloce nella terza prova di discesa libera. Dominik Paris sesto - più indietro gli altri azzurri : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

Pyeongchang - Innerhofer il più veloce nella prova della discesa : Pyeongchang - C'è uno zampino d'Italia nella seconda prova cronometrata della libera olimpica. Sul pendio di Jeongseon, che definire collinare è già tanto considerato lo striscione d'arrivo a poco più ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Christof Innerhofer il migliore nella seconda prova di discesa - Jansrud vicinissimo - più indietro gli altri azzurri : E’ un Christof Innerhofer di lusso quello che si è esibito nella seconda prova cronometrata di discesa libera sulle nevi olimpiche di Jangseong (Corea del Sud), condizionata dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a ribassare la partenza, ritardando il via di 30′. Pur privo della parte alta, più adatta alle sue caratteristiche, l’azzurro ha pennellato nei tratti di scorrimento riuscendo a trovare il giusto equilibrio ...