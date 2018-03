La piazza di governo M5s Di Maio | È finito il tempo dell' opposizione

M5S METTE IN piazza LA VOGLIA DI GOVERNO - di G. Cerami - : ... "In questi anni siamo andati controvento, contro le ingiustizie, contro la Gomorra della politica. E con determinazione siamo arrivati fin qua". Ancora urla e bandiere M5s che sventolano. Si sente ...

Elezioni - Di Maio arringa la piazza grillina : “Siamo a un passo dalla vittoria! Inizia l’epoca del M5S di governo” : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: “Mi vedete particolarmente sorridente, non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e posso dirvi che siamo a un passo dalla vittoria“. E ancora, Di Maio ha aggiunto: “Il M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del sud e molti del ...

Juncker spaventa piazza Affari. I timori del presidente della Commissione europea sul 'governo non operativo' dopo il 4 marzo manda la Borsa ... : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta" afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Secondo Emma Bonino, invece, "Juncker dice quello che ...

Di piazza e di governo - di P. Salvatori - : ... parlamentari e neo candidati è tutto uno sbandierare il sondaggio Ipsos che, anche se di un soffio sul Pd, certifica il M5s come "il partito più adatto a gestire l'economia". "Merito di Luigi", ...

Di piazza e di governo. Di Battista con il camper a caccia delle piazze - Di Maio in grisaglia sul fronte istituzionale : Da una parte c'è Luigi. Stringe mani alle associazioni di categoria, parla di sviluppo agli imprenditori, va a rassicurare i finanzieri londinesi, incontra attivisti nei teatri, organizza cene di fund raising. Dall'altra Alessandro, che fa salire su un camper la compagna e il figlio appena nato e parte per un mese di tour, tra piazze, palchi, bagni di folla, contatto con la sua gente.Due strade diverse e parallele, destinate ad ...

O premier o non sarà ministro Così Salvini spiazza Berlusconi Governo Centrodestra - i primi nomi : Elezioni 2018 Lega. Elezioni 2018 Centrodestra. Altro che ministro dell'Interno. Matteo Salvini - come ha confidato lo stesso segretario leghista ai suoi più stretti collaboratori - o farà il presidente del Consiglio nel prossimo esecutivo o sarà soltanto parlamentare restando fuori dal Governo, anche per tenersi le mani libere, senza quindi fare il ministro di nessuno Segui su affaritaliani.it

Niger - la gente in piazza contro il governo : 'Non fa il nostro bene' : Un fatto allarmante, dal momento che il Niger, con un tasso di povertà che secondo la Banca mondiale si attesta al 44,1% , e' uno dei paesi piu' poveri del mondo. ' Questa legge aumenta le difficolta'...

Iran - migliaia in piazza per il governo : 8.30 Secondo quanto riferisce la televisione di Stato Iraniana, sono decine di migliaia le persone che si sono radunate nelle città di tutto l'Iran per una massiccia dimostrazione di sostegno al regime, dopo giorni di violenti disordini. La tv sta mostrando immagini di folle di manifestanti ad Ahvaz, Kermanshah, Gorgan e altre città del Paese. I dimostranti cantano "leader, siamo pronti".