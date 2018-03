La lite finisce sui social | sospesa tutta la classe di un istituto superiore genovese

lite in famiglia finisce nel sangue : accoltellata in casa dalla sorella : Una Lite tra due sorelle è finita nel sangue e col trasferimento in ospedale di una di loro, ferita al volto. Le donne si trovavano nell'abitazione di famiglia , sulle Rampe Sant' Antonio a Posilipo, ...

lite per l'eredità finisce nel sangue : Agenti del commissariato di polizia di Nardò, in provincia di Lecce, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l'uomo di 56 anni che ieri pomeriggio, durante una Lite con il fratello di due anni ...

lite per l'eredità finisce nel sangue : Lecce, 23 gen. (Adnkronos) - Agenti del commissariato di polizia di Nardò, in provincia di Lecce, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l'uomo di 56 anni che ieri pomeriggio, durante una ...

Cava de' Tirreni - lite finisce nel sangue : Nunzia Maiorana muore a 41 anni : Si sono accoltellati a vicenda al termine di un litigio avvenuto tra le mure di casa. Dramma familiare questa mattina a Sant'Anna, frazione di Cava de' Tirreni , in provincia di Salerno. Ad avere la peggio, come riferisce...

Migranti : lite tra due tunisini all'hotspot Lampedusa finisce in rissa - ferito carabiniere : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una lite tra due tunisini finisce in rissa e alla fine un carabiniere rimane leggermente ferito a uno zigomo. E' accaduto ieri sera all'hotspot di Lampedusa , dove due giovani tunisini , ospiti da tempo del centro d'accoglienza, hanno iniziato a litigare, quando uno dei

lite tra giovani a Pescara finisce con accoltellamento : Pescara - Lite con accoltellamento, nel pomeriggio di ieri, a Pescara. Due giovani stati ricoverati in ospedale per le ferite riportate dopo essere stati aggrediti da un gruppo di persone. Si tratta di un 22enne e di un 32enne di origini macedoni, entrambi in prognosi riservata. Tre degli aggressori, secondo quanto appreso, sono stati accompagnati in Questura per essere ascoltati. I fatti sono avvenuti nella zona delle palazzine di edilizia ...