La ' Giornata mondiale contro il cancro infantile' Video

Giornata mondiale del complimento : i più gettonati Enrico Mentana e Alberto Angela : Smettila di paragonarti agli altri, tu sei inimitabile! (Non la Gioconda); Sei così affascinante che anche Alberto Angela ti dedicherebbe una puntata di Ulisse; Sei così speciale che anche Enrico Mentana ti dedicherebbe un servizio. Sono questi i complimenti spiritosi e originali (chi non vorrebbe partecipare ad una puntata di Ulisse presentata dal sex symbol più seguito d’Italia?) che oggi, 1 marzo, nella Giornata mondiale del complimento, i ...

Giornata mondiale malattie rare : circa il 40% sono malattie neurologiche rare : ... la Giornata delle malattie rare è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo.

In piazza per le malattie rare in attesa della IX Giornata mondiale di mercoledì : Creare una rete internazionale contribuirà ad arrivare a diagnosi precoci, riducendo il numero di persone in tutto il mondo che devono affrontare la sfida di convivere con una malattia rara non ...

Giornata mondiale dell’ambiente : è guerra alla plastica monouso : Dichiara guerra alla plastica monouso che inquina il Pianeta l’edizione 2018 della Giornata mondiale dell’ambiente, che si festeggerà il 5 giugno. “Sconfiggi l’inquinamento di plastica” è lo slogan scelto per la ricorrenza, ha spiegato il programma ambiente dell’Onu (Unep), annunciando che le celebrazioni saranno quest’anno ospitate dall’India. Il tema scelto per il 2018 sollecita governi, aziende ...

Il 22 aprile 2018 è la Giornata mondiale della Terra : ecco dove viverla - viaggiando : Stare attenti ai consumi energetici, evitare gli sprechi in cucina e fare scelte consapevoli quando si fa la spesa. Il rispetto e la tutela dell’Ambiente, della sua biodiversità, delle risorse di Madre Natura possono far parte del proprio stile di vita ogni giorno. A ricordarlo è anche la Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile 2018, con iniziative in tutto il pianeta, per sensibilizzare nella ricerca di soluzioni nella tutela ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville allunga dopo la seconda Giornata. Craig Breen all’inseguimento : Giornata lunghissima al Rally di Svezia, con ben otto speciali disputate sempre in condizioni di neve. Il protagonista della prima parte è stato il nordirlandese Craig Breen, che si è portato in seconda posizione. Nel pomeriggio, però, è venuto fuori Thierry Neuville: il belga ha infatti vinto tre prove (quattro con quella del mattino), chiudendo il sabato con un buon margine sul rivale. Interessante, poi, anche la lotta tra Andreas Mikkelsen e ...

Da cast film Giornata mondiale Sconnessi : ROMA, 17 FEB - In occasione dell'uscita del film Sconnessi, opera prima scritta e diretta da Christian Marazziti, in programma il 22 febbraio a Roma, gli attori del film lanciano la Prima Giornata ...

Salute : cardiopatie congenite - Artemisia Onlus celebra la Giornata mondiale : Una serata dedicata al cuore e a tutti quei bambini e quelle famiglie che hanno vinto la battaglia contro le malformazioni cardiache presenti alla nascita. In occasione della Giornata mondiale delle cardiopatie congenite che si celebra il 14 febbraio, Artemisia Onlus ha organizzato allo Stadio di Domiziano a Roma un evento in onore del programma Guch (Grown Up Congenital Hearth), operativo da ottobre 2012 al Policlinico universitario Gemelli e ...

Mazda sostiene Peter Pan Onlus nella Giornata mondiale contro il Cancro Infantile : Il 15 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile ICCDAY (International Childhood Cancer Day) allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le Istituzioni su questa...

Giornata mondiale contro il cancro infantile : “Troppo pochi farmaci oncologici sperimentati” : Ogni tre minuti, nel mondo, un bambino muore di cancro. Un dato impressionante, e questo nonostante gli enormi progressi nelle terapie fatti negli ultimi anni. Mentre un’allarmante criticità resta tuttora irrisolta: sono ancora troppo pochi i farmaci oncologici sperimentati direttamente sulla popolazione pediatrica, per la quale si utilizzano prevalentemente farmaci per adulti, ma in dosaggi e modalità differenti. È il quadro tracciato da medici ...

Ogni 3 minuti un bimbo muore di cancro - 15 febbraio la Giornata mondiale contro i tumori infantili : Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro e proprio il cancro continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici tra le malattie non trasmissibili. Anche in Italia, Ogni anno si ammalano ...

Il 18 febbraio Giornata mondiale Sindrome Asperger : A Roma le testimonianze di adulti Asperger. “Famiglie ancora lasciate sole” “La Neurotribù di Hans Asperger. Autismi e Neurodiversità”: è questo il titolo della Giornata... L'articolo Il 18 febbraio Giornata Mondiale Sindrome Asperger su Roma Daily News.