La Brexit con un piede in due scarpe

May : Brexit per riprenderci confini - leggi e soldi : ...dell'Università del Sussex ha pubblicato una ricerca in cui vengono studiati i possibili esiti degli accordi che il Regno Unito potrebbe stringere con l'Unione Europea e il resto del mondo. In ...

Brexit - May : “La libertà di movimento con la Ue è destinata a finire” : Theresa May illustra i cinque principi che dovrebbero regolare i nuovi rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. Per prima cosa, ha detto la premier nel discorso che sta tenendo alla Mansion House, a Londra, dovranno esserci «impegni reciproci e vincolanti per garantire una concorrenza equa e aperta»....

May : con Brexit stop a libertà di movimento nel Regno Unito : La premier britannica chiude anche al ruolo della Corte Ue nel paese e garantisce che tra Irlanda e Irlanda del Nord non tornerà ad esserci un confine rigido

May : Con la Brexit la libertà di movimento è destinata a finire : Theresa May dice di essere "fiduciosa" nel raggiungimento di un accordo sulla transizione con l'Unione europea. Al contempo ammette che Londra "deve risolvere la tensione tra alcuni dei suoi obiettivi chiave". Il primo ministro britannico lo ha detto nel discorso tenuto a Londra sulla futura relazione tra Regno Unito e Unione europea post Brexit. May ha lanciato un messaggio chiaro agli "amici ...

Italia contributore netto della Ue - ma la Brexit può farle perdere 50 miliardi di fondi : L’Italia è tra i Paesi che maggiormente contribuiscono al bilancio dell’Unione europea, come è emerso nel corso dei negoziati avviati tra i 27 Paesi (più il Regno Unito ancora fino al 2019) che fanno...

Scontro sulla Brexit per Irlanda. L'ira della May. Tusk risponde : se Londra ha idee migliori lo dica : 'sulla questione Brexit la Ue suggerisce una 'area comune' inIrlanda ma la premier May respinge l'idea perché'inaccettabile'.

Scontro sulla Brexit - il nodo è la questione irlandese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Brexit - May dice no alla proposta Ue sul confine irlandese - : Bruxelles aveva avanzato l'idea di un'"area comune" tra Ulster e Repubblica d'Irlanda. Secco rifiuto da parte del governo di Londra: "Violerebbe l'integrità costituzionale" del Regno Unito. Il capo ...

Brexit - c'è la prima bozza dell'accordo. Ma è scontro sulla questione irlandese : L'opzione prevede che il Regno Unito mantenga pieno allineamento con le regole comunitarie del Mercato interno e dell'Unione doganale e sostenga la cooperazione tra Nord e Sud e l'economia dell'...

Brexit? "Come scambiare pasto di tre portate con un pacchetto di patatine" : ... se non saremo ing rado di cambiare le regole in interi settori della nostra economia". "Il prezzo inevitabile di tentare dio negoziare con un braccio legato dietro la schiena è che diventeremmo meno ...

Il discorso di Corbyn sulla Brexit e il tentativo di dividere i conservatori : La May sostiene che restare nell'unione doganale limiterebbe la libertà della Gran Bretagna di stringere nuovi accordi commerciali con il resto del mondo dopo aver lasciato l'Ue nel marzo 2019. Ma l'...

Con il piano Brexit Corbyn lancia un attacco diretto alla May : L'esecutivo "non ha un piano per l'economia e non ha un piano sulla Brexit", ha tuonato il leader dell'opposizione laburista, evidenziando l'impatto di questo stallo su un Paese la cui economia "è ...

Con il piano Brexit Corbyn lancia un attacco diretto alla May : Presentando il suo piano per la Brexit – una "relazione su misura e negoziata con l'Ue" e la permanenza del Regno Unito nell'unione doganale – il leader laburista Jeremy Corbyn ha sferrato il suo attacco finale alla premier conservatrice Theresa May, da tempo in difficoltà per lo stallo dei negoziati sull'uscita del Paese dall'Unione europea. In una mossa accolta con cauto ottimismo dalla comunità imprenditoriale, ...