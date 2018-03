La bellezza riunita di Lucio Battisti A vent' anni dalla scomparsa arriva finalmente

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018) Sono passatisuae proprio il 5 marzo avrebbe compiuto settantacinque, da allora, è finito sulle cronache dei giornali solo per le miserie legate alla spartizione della sua eredità, alla sparizione del suo lavoro perpetrato con ostinazionevedova, all'acquisizione dei diritti della sua etichetta Acqua Azzurra, che proprio qualche giorno fa è finita nel gorgo delle procedure di liquidazione giudiziaria per il mancato accordo tra soci (i figli, la moglie, la Universal Ricordi, Mogol).La buona notizia, però,retrovie indipendenti della musica italiana, perché un gruppo di artisti, più o meno appartenenti all'avanguardia post-rock ed elettronica, ha deciso di metter mano al repertorio più complicato e meno frequentato di, quello in collaborazione con Pasquale Panella ...