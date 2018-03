Karate | Series A Salisburgo 2018 | Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel

Karate - Series A 2018 : Sara Cardin guida la pattuglia italiana a Salisburgo - ambizioni da podio per gli azzurri del kata : Le Series A 2018 approdano in Austria per la seconda tappa, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. Dopo l’appuntamento a Guadalajara, dunque, la competizione entra sempre più nel vivo, con i migliori interpreti mondiali della disciplina pronti a contendersi la vittoria e a testare il livello crescente di competitività del Karate in ambito internazionale, provando intanto a conquistare punti pesanti per il ranking in ...