eurogamer

: Lupo Solitario trova la sua nuova tana su Switch nella recensione di Joe Dever's Lone Wolf. - Eurogamer_it : Lupo Solitario trova la sua nuova tana su Switch nella recensione di Joe Dever's Lone Wolf. - dolci97 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Video_Games24 : Joe Dever’s Lone Wolf: Recensione, Trailer e Gameplay - Chi non è cresciuto con Dungeons and Dragons? Da qualche gi… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Per molti di voi Joeè un perfetto sconosciuto. Al massimo avrete sentito quel nome e quel cognome un paio di volte ma non ricordate quando e perché. Per chi invece è nato negli anni '70, cresciuto negli '80 e maturato nei '90, è una persona molto speciale. Oltre ad aver contribuito alla realizzazione di un bel po' di videogiochi (tra i quali In Cold Blood, Ground Control 2 e soprattutto Killzone), il simpatico Joseph Robertè stato anche il primo britannico a vincere il campionato mondiale di Advanced Dungeons & Dragons nel 1982. Era ossessionato dal fantasy al punto da creare un intero mondo chiamato Magnamund come contesto per una delle sue campagne di AD&D. E forse neanche lui poteva all'epoca immaginare che quell'avventura personale sarebbe poi diventata famosa in tutto il mondo.Joe è passato a miglior vita poco più di un anno fa, lasciandoci in eredità la saga ...