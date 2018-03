“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

Italia - l'Istat conferma la stima preliminare del PIL del 4° trimestre : l'Istat conferma le stime di crescita dell'economia Italiana diffuse il 14 febbraio scorso . Nel 4° trimestre del 2017, il Prodotto Interno Lordo , PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% ...

Italia : stranieri conquistati dalla colazione 'all'Italiana' : Le colazioni in giro per il mondo, dalla Cina all'India, dall'Australia al Maghreb, presentano una grandissima varietà di ingredienti, con tradizioni anche molto distanti dalla nostra: piatti a base di cereali con contorni di ...

Chiesa ha conquistato tutti : titolare nell'Italia di Di Biagio. E sul mercato... : Convocato per lo stage conclusosi ieri, ha subito dimostrato le proprie qualità, strabiliando tutti e facendo capire che lui, il posto nella squadra quattro volte campione del mondo, lo vuole. E deve ...

Istat : 'Nel 2017 Pil Italia +1 - 5% - è il rialzo massimo dal 2010' : Il Pil Italiano ha registrato nel 2017 un aumento dell'1,5%, rialzo massimo dal 2010 , +1,7%, . Lo comunica l'Istat, rivedendo al rialzo la stima basata sulla media dei quattro trimestri , +1,4%, . ...

Startup Italiane : indagine Mise-Istat su innovazione - formazione e lavoro : ... del Direttore generale per la politica industriale del Mise, Stefano Firpo , del Direttore del dipartimento per la produzione statistica di Istat, Roberto Monducci , e di rappresentanti del mondo ...

Istat : “Cresce l’uso di internet in Italia - ma restiamo lontani dalle medie europee” : Migliorano i dati sull'informatizzazione Italiana, ma non quanto basta per superare o pareggiare le medie europee. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat L'articolo Istat: “Cresce l’uso di internet in Italia, ma restiamo lontani dalle medie europee” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Istruzione - Istat : in Italia 'ritardo storico' rispetto ai paesi più avanzati. Siamo indietro anche sull'uso del pc : LE RIPERCUSSIONI SUL MONDO DEL LAVORO Il livello di Istruzione delle persone, ovviamente , influisce sulla loro partecipazione al mercato del lavoro, sulle possibilità di occupazione e sui redditi. ...

Stella Egitto - la sexy attrice de 'Il Commissario Montalbano' che ha conquistato tutta l'Italia : 'Sono sempre stata una persona impulsiva, una vera testa calda. Dopo la morte di mio padre, avvenuta quando avevo solo 12 anni, ho iniziato a farmi presto certe domande e ho capito che niente è per ...

Lutto nel cinema Italiano. È morto un grande : ha incantato il pubblico. L’annuncio ha rattristato chi lo conosceva e ammirava : “Se ne va un amico e un professionista stimato da tutti” : Il cinema italiano perde una delle sua voci più interessanti. Un regista di grandissimo valore che ha dato vita a pellicole che sono di diritto entrate tra i più bei film degli ultimi 30 anni. È morto il regista Tonino Zangardi. A dare la notizia il fratello Marco, spiegando che l’autore era malato da qualche tempo. Nato a Roma il 23 aprile del 1957, era regista, sceneggiatore e anche produttore, e aveva firmato film delicati e ...

Pil - Istat : crescita 2017 Italia al top da sette anni : Roma, 14 feb. , askanews, La crescita del Pil nel 2017 è la più alta da sette anni. Secondo le stime provvisorie dell'Istat la variazione annua del Pil stimata sui dati trimestrali grezzi pari a +1,4% ...

