Istat | l' economia migliora | più occupati | anche precari | e senza lavoro under 35 ai

Intanto l'economia migliora - secondo l' Istat : più occupati - anche precari - e senza lavoro under 35 ai minimi dal 2010 : l'Istat conferma le stime del governo e certifica che il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,5% nel 2017. Si tratta dell'incremento maggiore dal 2010 . Il rapporto deficit/pil si attesta ...

Economia Inflazione - l' Istat cambia il paniere. : cambia il paniere Istat del 2018 per il calcolo dell' Inflazione . Entrano nel paniere cinque nuovi prodotti: l'avocado, il mango, i vini liquorosi, la lavasciuga e il robot aspirapolvere. Escono dal ...

Istat : si consolida crescita economia - bene occupazione - : "Prosegue la crescita economica internazionale, in un contesto di ripresa delle quotazioni del petrolio. In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di ...