Isola dei Famosi 2018 | Chiara Nasti querela Striscia Svelato l' audio integrale di Nadia

L'Isola dei famosi - la nuova prova che inchioda Francesco Monte : ecco il video : Questa sera nel corso della puntata di Striscia la notizia in onda su Canale 5 abbiamo visto che è stata trasmessa una nuova prova sullo scandalo droga alL'Isola dei famosi 2018 che potrebbe mettere ancora di più nei guai Francesco Monte, il grande accusato di quest'anno che come ben saprete ha scelto di ritirarsi dal gioco dopo le clamorose rivelazioni di Eva Henger, la quale sostiene che Monte avrebbe portato la droga in Honduras. nuova prova ...

STRISCIA LA NOTIZIA - AUDIO CONTRO Isola dei FAMOSI/ Il messaggio privato di Nadia Rinaldi a Eva Henger : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO ISOLA dei FAMOSI: questa sera, venerdì 2 marzo 2018, il TG satirico di Antonio Ricci manderà in onda nuove prove AUDIO sul canna-gate...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Chiara Nasti querela Striscia la Notizia?/ Isola dei Famosi - canna-gate : in arrivo la risposta del tg satirico : Chiara Nasti querela Striscia la Notizia? L'ex naufraga prende le distanze dal canna-gate all'Isola e denuncia la condotta del Tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA/ Filippo Nardi contro Bianca Atzei : “è una manipolatrice” : ISOLA dei FAMOSI 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:34:00 GMT)

Cecilia Capriotti torna all’Isola dei Famosi e fa subito scandalo : L’Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti fa una rivelazione choc Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda poco fa su Canale 5 e Italia 1 è stato mostrato l’arrivo in Honduras di Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, le quali hanno così raggiunto all’isola che non c’è gli altri due eliminati: Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Come molti sapranno bene, Alessia Marcuzzi ha lanciato un televoto Martedì ...

CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA LA NOTIZIA?/ Isola dei Famosi - canna-gate : “Non sarò a Domenica Live - sto male” : CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA la NOTIZIA? L'ex naufraga prende le distanze dal canna-gate all'Isola e denuncia la condotta del Tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Isola dei famosi - Chiara Nasti querela Striscia la Notizia e Antonio Ricci : 'Audio diffuso in modo illecito' : ... in particolare, di un altro concorrente durante i giorni che avevano preceduto lo sbarco dei naufraghi sull'Isola , per mero dovere di cronaca, mi preme evidenziare che, in occasione della ...

Isola dei famosi 2018 : la fashion blogger Chiara Nasti denuncia Striscia la Notizia. Le sue dichiarazioni : Isola dei famosi 2018: la fashion blogger Chiara Nasti denuncia il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia in merito al canna-gate. Questa vicenda dell’Isola dei famosi 2018 pare non finire mai e di giorno in giorno, atri tasselli si aggiungono a comporre il puzzle. Isola dei famosi 2018: Chiara Nasti rompe il silenzio A rompere il silenzio è ora Chiara Nasti che, tramite una nota stampa, fa sapere qual è la sua posizione in merito ...

Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti querela Striscia/ Scintilla difende Elena : "Ecco perché ha ragione!" : Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Chiara Nasti querela Striscia la Notizia?/ Isola dei Famosi - canna-gate : “dialoghi privati non autorizzati” : Chiara Nasti querela Striscia la Notizia? L'ex naufraga prende le distanze dal canna-gate all'Isola e denuncia la condotta del Tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:46:00 GMT)

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

“È reato”. Isola dei famosi - quel che è successo è molto grave. Sono costretti a intervenire gli avvocati. Il comunicato ufficiale sta circolando in queste ore : “Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine a una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo ‘L’Isola dei famosi’. Ma andiamo con ordine – è ciò che Chiara Nasti ha scritto nel comunicato ufficiale che ha emesso dopo l’audio divulgato da Striscia la notizia, quello che contiene rivelazioni sul canna-gate – Una volta in ...

Striscia la Notizia audio contro Isola dei Famosi/ Canna-gate : nuove prove in onda - sarà Nadia Rinaldi? : Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: questa sera, venerdì 2 marzo 2018, il TG satirico di Antonio Ricci manderà in onda nuove prove audio sul Canna-gate...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Daniele Bossari anticipa : “All’Isola dei Famosi parleremo di omofobia” : L’Isola dei Famosi, omofobia: le rivelazioni di Daniele Bossari All’Isola dei Famosi non si fa altro che parlare di due argomenti: il canna-gate e l’omofobia. Il primo argomento è stato sviscerato da Striscia La Notizia (che si è presa l’impegno di smascherare Magnolia e i naufraghi che non hanno appoggiato la versione dei fatti di Eva Henger) e da Domenica Live dove lei si è sottoposta alla macchina della verità che le ...