“Indovina un po’ chi è incinta!?” A Cellino San Marco si festeggia I dissidi e i

caffeinamagazine

: RT @silvia_belfare: @GioChirilly @ivanscalfarotto A Roma sta tornando la legalità. Ecco, bravo. E indovina un pò di chi è il merito? Non ce… - DomenicoLococo1 : RT @silvia_belfare: @GioChirilly @ivanscalfarotto A Roma sta tornando la legalità. Ecco, bravo. E indovina un pò di chi è il merito? Non ce… - alinatede : RT @silvia_belfare: @GioChirilly @ivanscalfarotto A Roma sta tornando la legalità. Ecco, bravo. E indovina un pò di chi è il merito? Non ce… - antontix : RT @silvia_belfare: @GioChirilly @ivanscalfarotto A Roma sta tornando la legalità. Ecco, bravo. E indovina un pò di chi è il merito? Non ce… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Ultimamente sentiamo parlare di loro per fatti molto privati, ma che sono su tutte le pagine dei giornali. Al Bano e Romina separati, ma mai divisi e Loredana Lecciso sempre più infuriata per questa loro vicinanza. Ma in quel diSannon ci sono solo drammi e bufere, adesso una lieta novella sta mettendo pace nei cuori in tumulto. Secondo le ultime indiscrezioni le’ex coppia che ha fatto sognare gli italiani è in attesa di un bel nipotino. A rivelare il gossip è il settimanale Di Più e a riprendere la notizia è stata Barbara D’Urso che sempre in prima linea ne ha parlato a Pomeriggio 5. Cristel Carrisi infatti sarebbe incinta. La giovane presentatrice, cantante e stilista in questi ultimi tempi si è mostrata con un pancino sospetto. Non sarebbe così strano visto che la ragazza da un anno e mezzo è felicemente sposata con il miliardario Davor Luksic. ...