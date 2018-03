Impact Investing | ecco le istruzioni per l' uso

huffingtonpost

: RT @DavideZed: Anche @enostra raccontata tra le case history nazionali di impact investing per i cambiamenti climatici. Grazie a @ClimateKI… - AlessioCazzin : RT @DavideZed: Anche @enostra raccontata tra le case history nazionali di impact investing per i cambiamenti climatici. Grazie a @ClimateKI… - AICCONnonprofit : RT @DavideZed: Anche @enostra raccontata tra le case history nazionali di impact investing per i cambiamenti climatici. Grazie a @ClimateKI… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Piccola premessa: sono sicuro che se ci chiedessero che cosa ci viene in mente sentendo la parola "impatto" in molti risponderemmo "asteroide" o "incidente" e a pochi questo temine evocherebbe l'aggettivo "sociale" o ancora di meno "economico", "ambientale", "culturale" addirittura "occupazionale".Mi rendo conto, infatti, che il collegamento non è così immediato, ma sarebbe bello se, giunti alla fine di questo post, non pensaste più ai dinosauri ma a concetti come: posti di lavoro, investimenti e crescita sostenibile.Cerco di essere più chiaro: da qualche anno a questa parte, interpreto la parola "impatto" con il significato più estensivo immaginabile. Come quando una persona entra nella vostra vita e la sconvolge in positivo, con un impatto bellissimo e senza pari; così da modificare piacevolmente le nostre abitudini in una rivoluzione senza ...