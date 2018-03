Immaturi - La serie Anticipazioni dell' 8 marzo 2018 | il finale di stagione

Immaturi-La serie - ultima puntata : la notte prima degli esami : Anticipazioni Immaturi-La serie, ultima puntata: la notte delle sorprese Immaturi-La serie giunge all’epilogo: venerdì 9 marzo andrà in onda l’ultima puntata. La fiction con Daniele Liotti, Luca e Paolo, Irene Ferri e Sabrina Impacciatore si chiude con il temuto esame di maturità che i protagonisti sono costretti a ripetere dopo che un errore burocratico ha annullato quello sostenuto venti anni prima. Le anticipazioni ...

Immaturi – La serie non si ferma nonostante le elezioni : trama settima puntata del 2 marzo : Solo due giorni ci separano dalle elezioni politiche del 4 marzo, motivo per il quale molti canali televisivi stanno stravolgendo le proprie programmazioni per lasciar spazio a programmi e speciali sull'argomento. Non è tuttavia questo il caso di Canale 5, che nella serata di questo venerdì 2 marzo trasmetterà comunque la settima puntata di Immaturi - La serie. La prossima settimana si concluderà la prima stagione della fiction - della quale, ...

Immaturi – La serie - anticipazioni puntata 2 marzo : ammessi agli esami : Torna Immaturi – La serie, in onda venerdì 2 marzo su Canale 5 a partire dalle 21.15, per la regia di Rolando Ravello. Prosegue la vicenda, inaugurata su Canale 5 il 12 gennaio, con il suo settimo capitolo; nel cast, tra gli altri, Luca Bizzarri e Ilaria Spada. LEGGI: Raoul Bova e le ragioni del rifiuto a “Immaturi – La serie” Immaturi – La serie, anticipazioni puntata 2 marzo I nostri Immaturi sono ammessi agli ...

Immaturi – La serie - anticipazioni puntata 23 febbraio : coppie che scoppiano : Torna Immaturi – La serie, in onda venerdì 23 febbraio su Canale 5 a partire dalle 21.15, per la regia di Rolando Ravello. Prosegue la vicenda, inaugurata sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 gennaio, con il suo sesto appuntamento; nel cast, tra gli altri, Luca Bizzarri e Ilaria Spada. LEGGI: Raoul Bova e le ragioni del rifiuto a “Immaturi – La serie” Immaturi – La serie, anticipazioni puntata 23 febbraio Appena ...

Ascolti tv ieri - Sanremo Young vs Immaturi la serie | Auditel 23 febbraio 2018 : Come si saranno evoluti gli Ascolti di ieri sera, 23 febbraio 2018? La squadra di ‘Sanremo Young’ si sarà rivelata vincente per lo share di Rai 1.. ..o le vicissitudini dei protagonisti di ‘Immaturi’ avrà catalizzato l’attenzione di più spettatori? A voi l’ardua sentenza: leggete questo articolo per scoprirlo. Ascolti tv ieri, 23 febbraio RAI 1. Erano rimasti in 10.. ..ma il numero, come ben sapete, era ...

Settima puntata di Immaturi – La serie - i protagonisti ammessi alla maturità : anticipazioni 2 marzo : Venerdì 2 marzo sarà già il momento della Settima puntata di Immaturi - La serie: si tratterà del penultimo appuntamento con la prima stagione della fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello, composta di otto episodi. Dopo essere tornati dalla gita in Sicilia, dove parevano aver trovato la serenità e l'amore, gli 'Immaturi' protagonisti della fiction hanno avuto delle vere e proprie docce fredde amorose nel corso della ...

Immaturi-La serie - settima puntata : una decisione sofferta : Anticipazioni Immaturi-La serie, settima puntata: la scelta di Daniele Nuovo appuntamento stasera con Immaturi-La serie con Daniele Liotti, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Luca e Paolo, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo e Irene Ferri. Cosa accadrà nella settima puntata di Immaturi-La serie in onda il 2 marzo su Canale 5? Tutti i nodi vengono al pettine. La gita scolastica ha portato scompiglio nella vita degli “immaturi” e dei ...

