Immaturi | anticipazioni ultima puntata di venerdì 9 marzo 2018

davidemaggio

: Immaturi - La serie- Anticipazioni dell8 marzo 2018: il finale di stagione - #Immaturi #serie- #Anticipazioni - zazoomblog : Immaturi - La serie- Anticipazioni dell8 marzo 2018: il finale di stagione - #Immaturi #serie- #Anticipazioni - comingsoonit : #ImmaturiLaSerie: stasera su Canale 5 la settima puntata - Ecco le anticipazioni: -

(Di sabato 3 marzo 2018)E’ tempo di esami di maturità nelsera di Canale 5: la prossima settimana si concluderà la serie, ed i protagonisti saranno chiamati a sostenere nuovamente la tanto temuta prova. In scena, dunque, è velocemente passato un anno scolastico e tutte le vicende personali raccontate nelle otto puntate troveranno un lieto fine. A seguire lecomplete di quello che accadrà nell’ottava eddiA pochi giorni dalla maturità. glisi trasferiscono in ritiro nella stessa casa al mare in cui avevano alloggiato da ragazzi, prima del loro primo esame. A sorpresa, li raggiunge anche Anita (Silvia De Grandi). Piero (Luca Bizzarri) scopre dopo venti anni che lei non l’aveva tradita con Virgilio (Paolo Kessisoglu), bensì con l’insospettabile Stefano, ora Padre ...