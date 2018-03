Il vaffa che Grillo non può più ritirare

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018)dice «» al «». E forse anche ai grillini. Proprio ora che - secondo loro - sono a un passo dalla meta, che scaldano i motori e preparano anzitempo persino una squadra di governo. In barba al galateo istituzionale e pure alla sfiga. Ieri, il comico, ha dismesso i panni del «tore seriale». Ha appeso l'insulto al chiodo.Ha cercato di chiudere i cancelli di quella fabbrica di rabbia che per anni a gestito. Raccogliendone i dividendi. Dopo avere rotto le scatole per anni, aver aizzato folle inferocite, minacciato e insultato tutte le istituzioni possibili e immaginabili: dal consiglio di condominio su su fino alla presidenza della Repubblica. Il primo marzo 2018, undici anni dopo il primo V-Day, a tre giorni dalle elezioni politiche,celebra il funerale del.E non è certo un caso. È il modo per ...