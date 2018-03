Il ritorno di Benji & Fede | Abbiamo dimostrato di non essere meteore

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) Intanto sono già sette anni che;amp;, ossia il moro Benjamin Mascolo e il biondorico Rossi, fanno musica e hanno successo. Un'eternità, visti i tempi spicci di quest'era musicale. Eppure per tanto tempo sono stati (e sono inspiegabilmente tuttora) consideratidestinate a scomparire in fretta.;laquo;Perciòintitolato Siamo solo noise il nostro nuovo album;raquo;, dicono senza precisare che è già il terzo e arriva dopo una sfilza di primi posti in classifica e due tour da tutto esaurito o quasi. Siamo solo noise, ossia siamo solo rumore, è ovviamente una citazione;laquo;aggiustata;raquo; dello slogan vincente di Vasco Rossi e ha un significato autoironico. Loro lo spiegano così:;laquo;Da una parte vogliamo dire che siamo soltanto noi e il nostro pubblico. Dall'altra prendiamo in giro chi in questi anni ci ha ...