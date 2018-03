Il ristorante che assume | ma non trova gente

Guardiola sempre più legato a Manchester : aprirà un ristorante in città : Nuova attività extracampo per Pep Guardiola: l'allenatore sta per aprire un ristorante a Manchester specializzato in cucina catalana L'articolo Guardiola sempre più legato a Manchester: aprirà un ristorante in città è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alessandro Borghese nelle Marche alla ricerca del miglior ristorante di tartufo di Acqualagna : La settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda domani, martedì 27 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno HD, è dedicata alle Marche. In particolare chef Alessandro Borghese farà tappa ...

Carlo Cracco/ Il nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II : la sfida per riprendere la stella Michelin : Carlo Cracco apre oggi il suo nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, una nuova sfida per riprendersi la stella Michelin persa a novembre.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Carlo Cracco - apre in Galleria a Milano/ Nuovo ristorante per la stella Michelin : "Giochiamo su più piani" : Carlo Cracco dopo aver dato l'addio a Masterchef apre un Nuovo ristorante in Galleria a Milano per riguadagnare la stella Michelin: "Giochiamo su più piani"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:15:00 GMT)

Caffè+cucina - apre lo spazio ristorante Chef Express all’Interporto di Bologna : Bologna, 13 feb. (AdnKronos) – Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare 60 posti a sedere al bar, 220 posti ristorante e altri 40 posti in sala riservata per eventi privati o aziendali. “L’Interporto di ...

Il maxi conto da 1100 euro nel ristorante di Venezia ci ricorda che per i turisti siamo il Paese delle fregature : In questi giorni sull’onda delle polemiche generate dal maxi conto presentato da un ristorante Veneziano sono state rilanciate le notizie per le quali l’Italia non è un Paese nel quale i turisti si...

Pagano 1.100 euro per avere ordinato 4 bistecche in un ristorante : Una storia che potrebbe avere dell'incredibile, ma che, purtroppo, corrisponde alla realtà dei giorni nostri, soprattutto se si tiene in considerazione che il ristorante in cui è avvenuto il tutto si trova in una località con grande afflusso turistico. Ci troviamo a Venezia, una delle città italiane con i prezzi visibilmente più alti rispetto al resto delle città sparse sulla penisola, dove quattro ragazzi giapponesi si sono ritrovati a spendere ...

VALERIO BRASCHI/ Il vincitore di Masterchef Italia 6 e il sogno di aprire un ristorante : VALERIO BRASCHI: ospite della quinta puntata di Masterchef Italia 7, vincitore della passata edizione. Una grande esperienza in India, poi l’apertura del suo ristorante.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Quartieri Spagnoli - colpo al ristorante; locale saccheggiato e clienti rapinati : Paura in un ristorante nei Quartieri Spagnoli, saccheggiato da rapinatori armati. Erano due, gli uomini vestiti di scuro che impugnando pistole, hanno fatto irruzione in un locale su vico Sergente ...