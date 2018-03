‘Il male minore’ | il nuovo singolo degli ‘A67 esce sotto le elezioni e non è un caso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 marzo 2018) “‘A67 significa la 167, la legge che ha originato l’edilizia popolare d’Italia e ha edificato il nostro quartiere, Scampia. Siamo nati qui. La nostra musica – chiamatela Rock, Rap, Pop o come vi pare – è stata prima un urlo di rabbia contro tutti, poi l’urlo è diventato parola. Le parole, canzoni”. Sono un bel po’ di anni che gli– blogger per ilfattoquotidiano.it – sono in giro, e sono un po’ di anni che la loro musica continua a cambiare e ad evolversi seguendo un percorso imprevedibile eppure coerente. In questi giorni di, non a, il loro“IlMinore”, insieme a Caparezza, con la produzione affidata a Gigi Canu dei Planet Funk. Faccio due chiacchiere con il frontman del gruppo, Daniele Sanzone, e il discorso cade inevitabilmente su quanto spazio la musica di protesta e la musica impegnata si ritrovino oggi ad avere nel ...