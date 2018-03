III fascia Ata | arriva conferma | a marzo il via alla scelta delle 30 scuole

Personale ATA - III fascia 2018/21 : scelta istituti scolastici dal 14 marzo : Inizia il conto alla rovescia per tutto il Personale ATA (collaboratore scolastico, assistenti tecnici e amministratici, ecc.) che resta in attesa di compilare il modello D3 per la scelta delle scuole, dopo lo slittamento sulla validità delle graduatorie che saranno utilizzate per il triennio 2018/2020. Operazione preliminare è la compilazione dell’istanza. Infatti solo dopo aver completato e inoltrato correttamente la domanda di ...

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : news - ecco quando la scelta scuole Video : Da diversi mesi è stato rimandato l’aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del Personale ATA. Questo perché, dato l’ingente numero di domande arrivate dai candidati circa 2 milioni le segreterie scolastiche non sono riuscite a caricarle in tempo, facendo slittare di un anno l’aggiornamento ufficiale. Intanto i candidati sono in attesa di compilare il modello D3, cioè quello inerente alla scelta delle trenta scuole in cui si ...

Graduatorie d'Istituto - II e III fascia : addio supplenze con il Fit - ecco perché Video : Stando al testo dell’ultima riforma della #Scuola, le supplenze da graduatoria di istituto potrebbero scomparire quasi del tutto. Infatti il nuovo percorso di formazione e tirocinio per i docenti prevede che dopo il superamento di alcune prove scritte e orali, i candidati cominceranno a fare esperienza proprio coprendo i posti vuoti destinati alle supplenze. Questo accadra' soprattutto per quanto riguarda il secondo e terzo anno di formazione, ...

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : ecco la provincia con posti vacanti Video : L’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il #personale Ata è stato rimandato di un anno a causa del notevole ritardo nell’elaborazione delle stesse. Inizialmente, le Graduatorie di circolo e di istituto, infatti, dovevano essere valevoli per il triennio 2017/2020, ma le segreterie scolastiche si sono ritrovate in difficolta' a causa dell’ingente numero di domande arrivato, circa due milioni. I modelli D1/2 sono stati compilati dagli ...

Modello D3 - chiudere la domanda III fascia ATA con la scelta delle 30 scuole Video : Alla luce delle ultime notizie relative alla domanda di terza fascia #ATA è giusto fare il punto su ciò che ne sara' della compilazione del Modello D3 su Istanze online del sito #Miur, con cui è possibile scegliere le 30 scuole a cui inviare la propria candidatura per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, relative al triennio 2018/2021. Con esso si può mettere fine alla travagliata questione della domanda ATA 2017 e ...