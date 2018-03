puntocellulare

: HomTom HT70 - preannunciato l'arrivo di un sottilissimo battery phone - PuntoCellulare : HomTom HT70 - preannunciato l'arrivo di un sottilissimo battery phone -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Con un post su Facebook,preannuncia l'a breve dello smartcon batteria ad alta capacità più sottile al mondo., come rivela il 'teaser' della casa madre, sarà caratterizzato da una batteria da 10.000mAh con ricarica rapida a 27W , 9V/3A, , come pure da uno schermo in formato 18:9.