Hit parade | Sfera Ebbasta ancora al top

Hit parade : irrompe Sanremo - primo Meta : ROMA, 16 FEB - I protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo irrompono nella hit parade. Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro della kermesse, conquista la vetta con l'ultimo album Non abbiamo armi.

Sfera Ebbasta ancora al top Hit parade : ANSA, - ROMA, 2 FEB - E' ancora Sfera Ebbasta, re della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, con il nuovo album Rockstar, a dominare per la seconda settimana la classifica Fimi/Gfk degli ...

Sfera Ebbasta travolge la Hit parade : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Un debutto da Rockstar. Sfera Ebbasta, stella della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, esordisce con il nuovo album al primo posto della classifica Fimi/Gfk, un ...

Il rapper Nitro in vetta alla Hit parade : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sul podio della hit parade degli album più venduti della settimana, secondo la classifica FImi/GFK, è una new entry, il rapper Nitro, all'anagrafe Nicola Albera, ...

Hit parade : Ed Sheeran torna in vetta alla classifica : ... secondo le rivelazioni Fimi/GFK, che da inizio anno applicano la nuova metodologia che esclude l'ascolto in audio streaming free. Il cantautore inglese, primo anche tra i singoli con Perfect, scalza ...

