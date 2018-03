Gravel | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - michelemorlando : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Everyeye : Gravel: Recensione del nuovo racing off-road di Milestone: -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Dopo averci deliziato con Monster Energy Supercross, Milestone ci porta nel fantastico mondo di, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra, anticipandovi che il titolo è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.Quando si parla di Racing Game, spesso vengono associati a titoli Open World del calibro di The Crew, Forza Horizon, Need For Speed e molti altri, ma con, Milestone ha deciso di abbracciare uno stile di gioco più tradizionale, suddiviso in eventi individuali. Dopo aver partecipato ad una prima gara, la quale consente di apprendere le meccaniche di gioco basilari, ci ritroviamo nel menù principale, da dove è possibile partecipare all’OFF Road Masters, gara libera, multiplayer online, attacco al tempo, sfide della settimana e contenuti scaricabili. Il cuore pulsante dell’esperienza di ...