Grasso | mai con Berlusconi | Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra

[L'intervista esclusiva] Grasso : "Sono scappato via dal Pd dopo l'approvazione di questa assurda legge elettorale. Non sarò mai un politico ... : La politica è diversa, ha altri tipi di complessità: non sono e non sarò mai un politico tradizionale, e non intendo esserlo". Lei spesso si è trovato a interrogare o inquisire politici. Ora dopo l'...

Grasso : mai con destre o larghe intese : Poi: "Chi usa come strumento di lotta politica la violenza o l'odio razziale è fuori dal nostro ordinamento e non c'è dubbio che vada sciolto", ma "bisogna valutare" se Casapound e FN usino "metodi ...

Grasso : mai con destre o larghe intese : 10.28 "LeU non andrà mai al governo con la destra, né con Salvini né con Berlusconi. Né parteciperemo ad un Governo di larghe intese. Se non c'è maggioranza si cambi legge elettorale e poi al voto. Così il leader LeU ad Agorà Rai 3. Poi: "Chi usa come strumento di lotta politica la violenza o l'odio razziale è fuori dal nostro ordinamento e non c'è dubbio che vada sciolto", ma "bisogna valutare" se Casapound e FN usino "metodi che possono ...

ELEZIONI 2018/ CasaPound va alla tribuna elettorale : Grasso con LeU diserta - “mai vicini ai fascisti” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: LeU di Grasso diserta tribuna politica con CasaPound. Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:50:00 GMT)

M5s - Di Maio : “Governo con Pd - Grasso e Bonino? Smentisco. Ma sì a un contratto sui temi” : “Smentisco tutti questi scenari” di un governo con la sinistra. Non siamo disposti a larghe intese o a alleanze, ma non lasceremo il Paese nel caos”. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a In mezz’ora in più, su Rai3. “Non si discute sui ministeri, ma se vogliamo mettere insieme i singoli temi con cui costruire il programma di lavori della legislatura, noi ci siamo. Firmiamo un contratto su un ...

ELEZIONI 2018/ Di Maio - “Governo alla tedesca” : M5s-Pd-LeU - accordo con Renzi - Grasso e Bonino? : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, "governo alla tedesca". accordo con Renzi, Grasso e Bonino? "Berlusconi contro M5s: “Ora sanno rubare”(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:26:00 GMT)

Grasso : Di Maio al Quirinale trovata propagandistica : Roma, 24 feb. , askanews, - La visita del leader del M5S Luigi Di Maio al Quirinale è "una trovata propagandistica per mettere avanti quello che non è il caso di mettere avanti". Lo ha detto il ...

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Il candidato va alle elezioni/ Anticipazioni 20 febbraio : Pif incontra Di Maio - Meloni e Grasso : Il candidato va alle elezioni, Anticipazioni 20 febbraio: in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, Pif incontra i candidati per rivolgere loro le domande che tutti vorrebbero fare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 07:08:00 GMT)

DE LUCA CONTRO Grasso E DI MAIO/ Video inchiesta Napoli : “moralismo camorrista”. Leader LeU - “senza moralità” : Dimissioni Roberto De LUCA, inchiesta rifiuti a Napoli: Il Governatore, "CONTRO di noi azione camorristica e falsa". Ultime notizie, aggressione giornalista Fanpage al comizio Pd. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Appalti rifiuti - De Luca : 'Giornalismo? No - vergogna'. E attacca Di Maio e Grasso : Il presidente della Regione in un video su Fb replica dopo l'inchiesta in cui è coinvolto il figlio Roberto che ieri ha dato le dimissioni

Appalti rifiuti - De Luca : 'Giornalismo? No - vergogna'. E attacca Di Maio e Grasso : Il presidente della Regione in un video su Fb replica dopo l'inchiesta in cui è coinvolto il figlio Roberto che ieri ha dato le dimissioni

LeU - Grasso : mai governo Renzi-Berlusconi : 16.25 "Il disegno della legge elettorale è chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci. Noi non ci stiamo".Così Grasso, leader LeU. "In questo quadro per un elettore di centrosinistra l'unico voto utile, se vuole evitare questo scenario e portare avanti i temi e i valori di Sinistra,è quello a Liberi e Uguali",incalza. "Chi vota noi vota Salvini? E'una fake news- afferma-chi ...

Grasso - mai governo Renzi-Cav : ANSA, - PORDENONE, 17 FEB - "Il disegno della legge elettorale è molto chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci. Noi non ci stiamo. ...