Grande Fratello Nip 2018 | chi sarà la conduttrice? I casting e i consigli di Malgioglio

Ivana Mrázová - lo scherzo de Le Iene : come reagisce l'ex del Grande Fratello VIP : Nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Ivana Mrázová è stata vittima di uno scherzo organizzato in collaborazione con il suo fidanzato Luca Onestini, anche lui ex coinquilino della casa più spiata d'Italia. La redazione del programma, condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari, ha deciso di mettere alla prova la gelosia della modella ceca. Alla base dello scherzo la ricerca di un personal trainer ...

Cecilia Rodriguez commenta il Grande Fratello Vip e pensa a Ignazio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la rivelazione sul Grande Fratello Vip Felici e finalmente sereni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ormai una coppia affiatata che ha saputo mettere a tacere le male lingue con i fatti. Chi pensava che la storia tra la sorella di Belen e il ciclista trentino sarebbe scoppiata come una bolla di sapone una volta terminato il Grande Fratello Vip ha dovuto ricredersi. In queste ore in una diretta su ...

Grande Fratello : Barbara Palombelli sarà la conduttrice della 15esima edizione : La conduttrice di Forum ha sbaragliato la concorrenza, il suo nome è stato preferito a quelli di Belen Rodriguez e Nadia Toffa.

Grande Fratello 2018 : in corso i casting per l’edizione Nip. Ecco le prossime tappe : Barbara Palombelli Il nodo sulla conduzione non è ancora stato sciolto, almeno ufficialmente (per l’arrivo di Barbara Palombelli è ormai fatta). Ma la macchina di Grande Fratello 2018 si è già messa in moto da tempo. Sono infatti in corso da qualche settimana i casting per partecipare alla quindicesima edizione (la diciassettesima, se si conteggiano anche le due annate ‘vip’), e il grosso degli appuntamenti sarà proprio ...

Grande Fratello Nip 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : ecco come inviare la candidatura : Grande Fratello Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:12:00 GMT)

Grande Fratello 15 - ecco chi sarà la nuova conduttrice! : Dopo tanti rumors, che vedevano in pole position Belen Rodriguez per la conduzione del Grande Fratello 15, è stato finalmente svelato il nome della conduttrice ufficiale. A presentare il reality show è una presentatrice famosa! Finalmente è stato svelato il nome della conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: a vincere la sfida tra i nomi che erano stati proposti per la conduzione del reality più longevo della storia è stata ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Grande Fratello Nip 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : Belen si consola con lo shopping : Grande Fratello Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : i casting sbarcano in tutta Italia : GRANDE FRATELLO Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara Palombelli - da Forum al reality : la presentatrice sbaraglia la concorrenza di Belen : La moglie di Francesco Rutelli, Barbara Palombelli alle redini del Grande Fratello Vip: ecco la novità del reality di Canale 5 Barbara Palombelli sarà alla conduzione del Grande Fratello nella sua ...

Belen Rodriguez perde il Grande Fratello e si consola con la shopping : spese con Andrea Iannone e Santiago : MILANO ? Ha perso la conduzione del Grande Fratello in salsa (semi) nip, che vedrà al timone Barbara Palombelli, e Belen Rodriguez si consola con un po? di shopping. La...

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : tornano glli inquilini del passato? : GRANDE FRATELLO Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:26:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Perde la conduzione del Grande Fratello Nip ma vince in amore - video : BELEN RODRIGUEZ ha perso la conduzione del Grande Fratello Nip che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è stata data a Barbara Palombelli di Forum.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 04:12:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : critiche sui social : Sarà Barbara Palombelli a condurre la versione "nip" del GRANDE FRATELLO? L'indiscrezione di "Chi" sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma un indizio suggerisce che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 21:10:00 GMT)