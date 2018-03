Gol Balotelli | SuperMario non si ferma | altra prodezza con il Nizza VIDEO

Roma - Di Francesco : i dubbi su NaingGolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...

Gol Balotelli : “e segna sempre lui” - Di Biagio non può tapparsi gli occhi! [VIDEO] : Gol Balotelli, ancora lui. Super Mario ha portato avanti il suo Nizza nei sedicesimi di finale di Europa League, con una rete da rapace d’area di rigore. Si tratta del gol numero 20 in stagione per il calciatore italiano che continua a sfornare prestazioni superlative ed a timbrare spesso e volentieri. 1-0 contro la Lokomotiv Moscow dunque, il Nizza è già in vantaggio dopo pochi minuti grazie al preciso tiro di destro del suo bomber ...

Balotelli show - doppietta al Monaco : SuperMario da… Nazionale. Ecco il VIDEO dei Gol : Balotelli grande protagonista in Ligue 1, doppietta al Monaco e un messaggio dal profumo 'azzurro': Ecco il VIDEO dei gol di SuperMario Due gol realizzati sul campo del Monaco che non bastano al suo ...

Video Gol : Nizza-Bordeaux 1-0 (Balotelli) | Highlights Ligue 1 : .Dopo un inizio di campionato ricco di difficoltà, il Nizza sembra tornato a marciare con il passo dello scorso campionato. La squadra di Favre oggi ha battuto 1-0 il Bordeaux, allungando a quattro la sua striscia di successi. Il match è stato deciso da un gol di Mario Balotelli al 36esimo minuto, un tap-in davanti alla porta sfruttando la torre di Lees Melou. L'ex milanista, che difficilmente resterà a Nizza al termine della stagione, è il ...

Gol Balotelli - sempre e solo SuperMario : l’attaccante decisivo più che mai [VIDEO] : Gol Balotelli – Si è giocata gran parte della giornata di Ligue 1, importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua il momento fantastico di Mario Balotelli, l’attaccante ancora in rete nel successo di misura del Nizza contro il Bordeaux. Il gol del successo al 36′ Balotelli è bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. Quarta vittoria consecutiva per il Nizza, la zona Champions League rimane comunque ...